ଶିଳ୍ପା-ରାଜଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେନି ହାଇକୋର୍ଟ, କହିଲେ 'ପ୍ରଥମେ ଦିଅ 60 କୋଟି'

ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଶିଳ୍ପା-ରାଜଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । କହିଲେ 'ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜମା କର 60 କୋଟି' ।

Published : October 8, 2025 at 5:10 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 60 କୋଟି ଠକେଇ ମାମଲା । ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଅନୁମତି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର (LOC) ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । LOC ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାରଣ କରେ । ତେବେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ 25 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 29, 2025 ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ YouTube ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଲମ୍ବୋକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ କୋର୍ଟ ଏକ ସରକାରୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।

ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଓକିଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି କି, ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ଓକିଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କେବଳ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି । ତା’ପରେ କୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତା’ପରେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ । କୋର୍ଟ LOC ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର 14, 2025ରେ ହେବ ବୋଲି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ପୁରା ମାମଲା କ'ଣ ?

ଏହି ମାମଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ କୋଠାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଅଭିଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ରାଜ ତାଙ୍କୁ 2015 ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଠକିଛନ୍ତି । କୋଠାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ, ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ଟିଭି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହା ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ 75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 12 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ସହିତ ଋଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ପରେ ମାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ "ନିବେଶ" ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ।

କୋଠାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଏପ୍ରିଲ 2015 ରେ 31.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରେ 28.53 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ, ବିପାଶା ବସୁ, ନେହା ଧୂପିଆ ଏବଂ ବାଲାଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 60 କୋଟି ଠକେଇ ମାମଲା; ୪ଘଣ୍ଟା ପଚରାଉଚରା ପରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ, ଏବେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପାଳି ?

ସେପଟେ ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଟିଲ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦମ୍ପତି "ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ।" ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବା ସହିତ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ EOW ଆହୁରି ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

