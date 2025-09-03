ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ 'ବାଷ୍ଟିଆନ୍ ବାନ୍ଦ୍ରା' ବନ୍ଦ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ୍ ସେୟାର କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ଗୁରୁବାରଠାରୁ, ବାନ୍ଦ୍ରାର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ବାଷ୍ଟିଆନ୍ ବାନ୍ଦ୍ରା କେବଳ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହି ସ୍ଥାନ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ । ଏଠାରେ ପାର୍ଟି ରାତି ଏବଂ ମଜାଦାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁମ୍ବାଇର ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି । ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ପାର୍ଟି କେବଳ ମନୋନୀତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ।''
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ବାଷ୍ଟିଆନ୍ ବାନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଆର୍କେନ୍ ଆଫେୟାର' ନାଇଟ୍ ପାର୍ଟି ଧାରଣା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିବ। ଏହି ପାର୍ଟିକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ 'ବାଷ୍ଟିଆନ୍ ଆଟ୍ ଦି ଟପ୍'କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଶିଳ୍ପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବେ। ବାଷ୍ଟିଆନ୍ ବାନ୍ଦ୍ରା 2016 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏହାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ ବାଷ୍ଟିଆନ୍ ବାନ୍ଦ୍ରା ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ରଞ୍ଜିତ ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସହଭାଗୀତାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।
ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ, ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଋଣ ଏବଂ ନିବେଶ ଚୁକ୍ତିନାମା ବାହାନାରେ 60.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦୀପକ କୋଠାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କୁ 60 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ, ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ଟିଭି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କୋଠାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ବାହାନାରେ 2015 ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିମାଣ ନିବେଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏହି ପରିମାଣର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । EOW ଏବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ