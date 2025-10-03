ETV Bharat / entertainment

'ମୋ ଝିଅକୁ ମାଗିଥିଲେ ନ୍ୟୁଡ୍ ଫଟୋ..' ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା

ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନିକଟରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ସହ କଣ ଘଟିଥିଲା ସେନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

AKSHAY KUMAR ON CYBER CRIME
AKSHAY KUMAR ON CYBER CRIME (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ନେଇ ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଅନେକ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ ତ କିଏ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ତେବେ ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ନେଇ ନିଜ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ।

ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ 13 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଏକ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବା ଏକ ବିଚଳିତକର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଘଟଣା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦକୁ ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିପରି ଆସିଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାସ ତଳେ ମୋ ଘରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୋ ଝିଅ ଏକ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଖେଳିପାରିବେ । ଆପଣ ଜଣେ ଅଜଣା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖେଳୁଛ, କେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ଆସେ... ତା'ପରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ତୁମେ ପୁରୁଷ ନା ମହିଳା ? ତେଣୁ ସେ ମହିଳା ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲେ । ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ତୁମର ନ୍ୟୁଡ୍ ଫଟୋ ପଠାଇପାରିବ ? ଏହା ମୋ ଝିଅ ଥିଲା । ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ । ଏହିପରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହା ସାଇବର ଅପରାଧର ଏକ ଅଂଶ ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନାମ ବଦଳାଇ ପାଇଲେ ଫେମ୍: 'ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 34 ବର୍ଷ-150ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ..' ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଏହି ଅପିଲ୍

ଅଭିନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସାଇବର ପିରିୟଡ୍ ନାମକ ଏକ ପିରିୟଡ୍ ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ । ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣ ଯେ ଏହି ଅପରାଧ ରାସ୍ତା ଅପରାଧ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହେଉଛି । ଏହି ଅପରାଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।'' ଏଥିସହ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ (ସପ୍ତମ-ଦଶମ) ସାଇବର ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ବିଷୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୂଚନାପ୍ରାପ୍ତ ରହିପାରିବେ ।

For All Latest Updates

TAGGED:

AKSHAY KUMARCYBER CRIMEAKSHAY ON ONLINE GAMINGଅକ୍ଷୟ କୁମାରAKSHAY KUMAR ON CYBER CRIME

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.