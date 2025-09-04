ETV Bharat / entertainment

ବେହାଲ୍ ପଞ୍ଜାବ: ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶାହାରୁଖ ସମେତ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି, ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା - BOLLYWOOD CELEBS ON PUNJAB FLOOD

ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଘର, ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସାରା ଦେଶ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ।

BOLLYWOOD CELEBS ON PUNJAB FLOOD
BOLLYWOOD CELEBS ON PUNJAB FLOOD (photo:ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2025 at 1:42 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ପ୍ରକୃତି । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସତଲେଜ, ବ୍ୟାସ ଏବଂ ରବି ନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପଞ୍ଜାବରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହ ଏବେ ବି ଅନେକ ଘର ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ପଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଳାକାରମାନେ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ବଲିଉଡ ମଧ୍ୟ ସାଥ୍ ଦେଇଛି । ଶାହାରୁଖ ଖାନ, କରଣ ଜୋହର, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି

ଶାହାରୁଖ ଖାନ ନିଜ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହି ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପଠାଉଛି । ପଞ୍ଜାବର ଆତ୍ମା ​​କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ । ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ।'' ସେହିପରି ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜାବର ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠାଉଛି ଏବଂ ଭୂମିରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥନ ମିଳୁ ।"

alia bhatt post
alia bhatt post (instagram)

କରଣ ଜୋହର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି । ଦୟାକରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ।" ଅଜୟ ଦେବଗନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, "ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖିତ । ମୋର ଭାବନା ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ।"

manusi chillar post
manusi chillar post (instagram)

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଭାବନା । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।" ବିକି କୌଶଲ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା... ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ, ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ଭଗବାନ ଦୟା କରନ୍ତୁ ।" ରଣଭୀର ସିଂ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି: ଅଗଷ୍ଟ 1 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟା 30 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ଏବଂ 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

