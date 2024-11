ETV Bharat / entertainment

ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ 'ବେବି ଜନ'ରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏହି ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ନଜର

Salman Khan's cameo confirm in baby john ( FILM POSTER )

By ETV Bharat Entertainment Team

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧୱନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'ବେବି ଜନ୍' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବରୁଣ ଧୱନ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଲମାନ ଖାନ ଫିଲ୍ମ 'ବେବି ଜନ୍'ରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୟାମିଓ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିବେ । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

'ବେବି ଜନ'ରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ କନଫର୍ମ

ଗତକାଲି ରାତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (ଟ୍ୱିଟର) ରେ ବରୁଣ ଧୱନ ask me anything ସେସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ 'ବେବି ଜନ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଜଣେ ଯୁଜର୍ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଫ୍ୟାନ୍ସ ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, 'ବେବି ଜନ ଭାଇ (ସଲମାନ ଖାନ)ଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ କେତେ ମିନିଟ୍, ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି,' ମୁଁ ମିନିଟ୍ କହିବି ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯାହା ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି ।