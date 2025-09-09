ETV Bharat / entertainment

'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଗଲୱାନ'ରୁ ଆସିଲା ଭାଇଜାନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍, ଫିଲ୍ମକୁ 'ବ୍ଲକବଷ୍ଟର' ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ

'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ । ସେଟରୁ ଆସିଲା ଭାଇଜାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର । ଲୁକ ଦେଖି ଫିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ ।

BATTLE OF GALWAN SALMAN KHANS FIRST PIC
BATTLE OF GALWAN SALMAN KHANS FIRST PIC (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025 at 4:59 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସିକନ୍ଦର' ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ପରେ ସଲମାନ ଖାନ ଫିଲ୍ମ 'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ'ର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂହ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଲେହ-ଲଦାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଗଲୱାନର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଲୁକର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଜି ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ସଲମାନ ଖାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମ ସେଟର ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେବ ।

ସେଟ୍ରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ

'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍' ରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫେସ୍ ଲୁକ୍ ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ସଲମାନଙ୍କ ମୁହଁ କ୍ଲାପ୍ ବୋର୍ଡ ପଛରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସିନ୍ ନମ୍ବର 86, ସଟ୍ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ଟେକ୍ ନମ୍ବର 1 ଲେଖାଯାଇଛି । ସଲମାନ ଏକ ଆର୍ମି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ କ୍ଷତ ଅଛି । ସଲମାନ ଖାନ ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍'। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ 1 ଲକ୍ଷ 28 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମକୁ ବ୍ଲକବଷ୍ଟରର ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ।

'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍' ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଟ୍ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା, ହସିନା ପାର୍କର, ଏକ ଅଜନବୀ ଏବଂ ମିଶନ ଇସ୍ତାନବୁଲ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ମ କ୍ରାକଡାଉନ୍ (୨୦୨୦) ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣେଲ ବି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍କୁର ଭାଟିଆ ଏବଂ ଜେନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

