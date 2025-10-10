ETV Bharat / entertainment

ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ସଲମାନଙ୍କ କୋ-ଷ୍ଟାର୍ ଭରିନ୍ଦର ଘୁମନ

'ଟାଇଗର 3' ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ଭରିନ୍ଦର ଘୁମନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ । ତଦନ୍ତ କଲେ ଦାବି ।

October 10, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଞ୍ଜାବୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ଆରପାରିରେ ଅଭିନେତା ତଥା ବଡିବିଲ୍ଡର ଭରିନ୍ଦର ସିଂ ଘୁମନ । 'ଟାଇଗର 3'ରେ ସେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ-ତାରକା ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅମୃତସରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 53 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଭରିନ୍ଦରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ସେପଟେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ।

ଭରିନ୍ଦରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ

ଘୁମନଙ୍କ ପରିଚାଳକ ଯଦବିନ୍ଦର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତା କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ । ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଫେରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଘୁମନଙ୍କ ଭଣଜା ଅମନଜୋତ ସିଂ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ଅଭିନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି ।

ତଦନ୍ତ କଲେ ଦାବି

ଭରିନ୍ଦର ସିଂହ ଘୁମନଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭରିନ୍ଦର ସିଂହ ଘୁମନଙ୍କ କାନ୍ଧର ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ନୀଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭରିନ୍ଦର ସିଂହ ଘୁମନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ।

ଶୋକପ୍ରକାଶ କଲେ ନେତା-ମନ୍ତ୍ରୀ

ଭରିନ୍ଦର ଘୁମନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ପଞ୍ଜାବ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଜୋତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଡିବିଲ୍ଡର ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଭାରିନ୍ଦର ଘୁମାନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଦୁଃଖଦାୟକ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା । ଗୁରୁ ସାହେବ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଏହି କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ।" ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରଭନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ଘୁମନଙ୍କୁ "ପଞ୍ଜାବର ଗର୍ବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ "ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜାବର ଗର୍ବ, 'ଭାରତର ହି-ମ୍ୟାନ୍', ଭରିନ୍ଦର ଘୁମନ ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ସେ ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଫିଟନେସ୍ ଜଗତରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବ ।" କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖଜିନ୍ଦର ସିଂହ ରନ୍ଧାୱା ଘୁମନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଭରିନ୍ଦର ଘୁମନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ 'ଟାଇଗର-୩' ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ 'ରୋର: ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ୍ ସୁନ୍ଦରବନ' ଏବଂ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ 'ମରଜାୱାଁ' ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ 'କବାଡି ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍'ରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ । 'ମରଜାୱା'ରେ ସେ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ 'କବାଡି ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍', 'ରୁର୍', 'ମାଝେ ଦା ଭାଉ' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ମିଷ୍ଟର ପଞ୍ଜାବ' ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଥିଲେ ଘୁମନ

୬ ଫୁଟ ୨ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଘୁମନ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ 'ମିଷ୍ଟର ଜଳନ୍ଧର' ଏବଂ 'ମିଷ୍ଟର ପଞ୍ଜାବ' ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ସେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ଏସିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ସେ IFBB ପ୍ରୋ କାର୍ଡ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବଡିବିଲ୍ଡର ଥିଲେ। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ, ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦା, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲେ ଶିକାର

2027ରେ ଲଢିଥାନ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ

ଗୁରୁଦାସପୁରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳନ୍ଧରରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଜଣେ "ଭେଜିଟେରିଆନ ବଡିବିଲ୍ଡର" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ହକି ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ଜଣେ କବାଡି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଘୁମାନ ମଧ୍ୟ 2027 ରେ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

