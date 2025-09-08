କ୍ୟାରିଅର ବର୍ବାଦ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସଲମାନ, କହିଲେ 'ମୁଁ ଯଦି କାହାର କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ କରିବି...'
ବଲିଉଡ ଭାଇଜାନ ଅନେକଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଗଢିଥିବା ଶ୍ରେୟ ଦିଆୟାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ 'ବିଗ ବସ ୧୯'ରେ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସଲମାନ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 3:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବିଗ ବସ ୧୯' ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଆସୁଛି । ଏଥର ଶୋ’ରେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାର ଆସିଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନ ଏହି ଶୋ’କୁ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଏକ ଏପିସୋଡରେ ସଲମାନ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାର କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ।
ଏହି ଆଲୋଚନା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୩ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶେହନାଜ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶେହବାଜ୍ ବଦେଶାଙ୍କ ପରିଚୟ କରାଇବା ପାଇଁ ଶୋ’ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ଜଣେ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ସଲମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଶେହନାଜ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ: "ମୁଁ ଏକ ଅନୁରୋଧ ନେଇ ଆସିଥିଲି... ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।"
ସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୟାରିଅର ବର୍ବାଦ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ସଲମାନ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରଣାକୁ ଖାରଜ କରି କହିଲେ ଯେ ନା ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିବାର ନା ଭାଙ୍ଗିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି । ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ କାହାର କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିନାହିଁ । କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ନ୍ତି ସେହି ଭଗବାନ, ମୁଁ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତରେ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅନେକଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।" ସଲମାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିବା ସମାଲୋଚନା ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସଲମାନ
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷତଃ ଡୁବାନେ ୱାଲେ ତୋ ମେରେ ହାତ ମେଁ ହୈ ହି ନାହି । ଲେକିନ୍ ଆଜ କଲ ୟେ ସବୁ ଚଲତା ହୈ ନା କି କ୍ୟାରିଅର୍ ଖା ଜାଏଗା । କୌନସା କ୍ୟାରିଅର୍ ଖାୟା ମୈନେ ? ପର ଅଗର ଖାଓ ନା ତୋ ମେଁ ଅପନା ଖୁଦ କା କ୍ୟାରିଅର୍ ଖା ଜାଉଙ୍ଗା (ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କ୍ୟାରିଅର୍ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ତାହା ମୋ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, 'ସେ ତୁମର କ୍ୟାରିଅର୍ ଖାଇଯିବ ।' ମୁଁ କେବେ କାହାର କ୍ୟାରିଅର୍ ଖାଇଛି ? ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ଖାଇବି, ତେବେ ତାହା କେବଳ ମୋର ନିଜର ହେବ )।"
ସଲମାନଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଶେହନାଜ
କହିରଖୁଛୁ କି, 2023 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିସି କା ଭୋଇ କିସି କି ଜାନ' ସହ ଶେହନାଜ ସଲମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିବା ସହ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସେ ସଲମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାମିଲ ହିଟ୍ ଭେରାମର ରିମେକ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ପୂଜା ହେଗଡେ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟେଶ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯'ରେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶାଢ଼ି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ?
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଏହି ସମୟରେ, ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ଏହି ସିଜନରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଣ ସହ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବ ଖାନ୍ନା, ଅମାଲ ମଲ୍ଲିକ, ଆୱେଜ ଦାରବର, ଅଶ୍ନୁର କୌର, ମ୍ରିଡୁଲ ତିୱାରୀ, ନଗମା ମିରାଜକର, କୁନିକା ସାଦାନନ୍ଦ, ବେସର ଅଲି, ଅଭିଷେକ ବଜାଜ, ତାନିଆ ମିତ୍ତଲ, ଜେଇଶାନ କ୍ୱାଦ୍ରି, ନେହଲ ଚୁଡାସାମା, ନାତାଲିଆ ଜାନୋସେକ, ପ୍ରଣୀତ ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ