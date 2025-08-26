ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 18 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସୈଫ ଅଲି ଖାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ହୈୱାନ' ସହ ପୁଁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା ସହ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି । ତେବେ ସେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
'ହୈୱାନ'ରେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ପ୍ରକୃତରେ 'ହୈୱାନ' ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିନେମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ହେରା ଫେରି 3 ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଏହି ହରର ଥ୍ରୀଲର ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏବେ ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି । ବି ଟାଉନର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୈୱାନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୈୟାମୀ ଖେର । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୈଫ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ସେ ଅଭିନେତା ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ 'ଜାଟ' ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସିନେମାରେ ସେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ 'ଘୁମର'ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହୈୱାନକୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ରେକ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ସୈୟାମୀ ଖେରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୈୱାନର ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସିନେମାରେ ଅସରାନି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
18ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଟି ନଜର ଆସିବେ ସୈଫ-ଅକ୍ଷୟ
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୈଫ ଏକାଠି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 'ମେ ଖିଲାଡି ତୁ ଅନାରୀ', 'ୟେ ଦିଲଲଗୀ', 'ତୁ ଚୋର ମୈଁ ସିପାହୀ', 'କିମତ' । ଉଭୟ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୮ରେ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ଟଶନ'ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ । ଏବେ ଉଭୟ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ