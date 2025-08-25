ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 27 ଅଗଷ୍ଟରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ବିନା କୌଣସି ସିନ କଟରେ 'U/A' ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ।
'ଡେଲିଭରି ବୟ 2'କୁ ମିଳିଛି U/A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟ୍ରାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ଶେଷ । DeliveryBoy2 ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ U/A ସେନ୍ସର ହୋଇଛି । ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ବାକି ଅଛି । ବୁକିଂ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ।'' ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଉଭୟ ଡେଲଭରି ପର୍ସନ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା 'ଡେଲିଭରି ବୟ'ର ସିକ୍ୱେଲ ଅଟେ । 2023 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲା 'ଡେଲିଭରି ବୟ' ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରିୟମ୍ୱଦା ସ୍ୱାଇଁ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ଯମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ଜୀବନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ତାରକା ନଜର ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ଯମୟୀ ନଜର ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚତା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରିୟମ୍ୱଦା ସ୍ୱାଇଁ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡେଲିଭରି ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଡେଲିଭରି ଗାର୍ଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଡେଲଭରି ପର୍ସନ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି କଥାଚିତ୍ରଟିର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । 'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଜ୍ଯୋତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।
