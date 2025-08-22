ETV Bharat / entertainment

'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍, ଡେଲିଭରି ଗାର୍ଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା-ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ - DELIVERY BOY 2 TRAILER

ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...

delivery boy 2 trailer
delivery boy 2 trailer (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 3:26 PM IST

1 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2023ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା 'ଡେଲିଭରି ବୟ' ର ସଫଳତା ପରେ ନିର୍ମାତା 'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' ସହ ଫେରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଓ ଗୀତ ଲୋକାଲ ମାଧୁରୀ, ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ଭଳି ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଆଜି (ଅଗଷ୍ଟ 22)ରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଡେଲିଭରି ଗାର୍ଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା-ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?

ନିର୍ମାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । 2 ମିନିଟ 49 ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଓ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଜେଲରେ ଉଭୟ ଥିବା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ପୋଲିସ ପୋଷାକରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି, ''ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି । ଆପମଙ୍କ ଭାଉଜ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି । ଖରାପ ଲାଗିଲା ନା ସାର୍ । ଏହା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚାତାଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯିଏ ଡେଲିଭରି ଗାର୍ଲ ଭାବେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ତାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ କୁହନ୍ତି , ତୁମେ ଜାଣ ମିଡିଆ କିପରି ଚାଲେ । ନିଜକୁ ସାମ୍ୱାଦିକ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଲ ନେଉତିବା ବେଳେ କୁହନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ତୋତେ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ଏବେ ତୋତେ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ।'' ଏହା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।'

'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରିୟମ୍ୱଦା ସ୍ୱାଇଁ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ଯମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ଜୀବନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ତାରକା ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡେଲିଭରି ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବିଷେଯ କରି ଡେଲିଭରି ଗାର୍ଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଡେଲଭରି ପର୍ସନ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ । 'ଡେଲିଭରି ବୟ 2'କୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଜ୍ଯୋତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 27 ଅଗଷ୍ଟରେ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହେବ ।

