'ପୁଷ୍କରା'କୁ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର; ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍କରା' 71ତମ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି । ଏନେଇ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2025 at 12:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତକାଲି (ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 23)ରେ 71ତମ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ଥର ଏହି ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍କରା' । ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରରେ କମାଲ କରିବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ 'ପୁଷ୍କରା' ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 'ପୁଷ୍କରା' ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ଲିତିସା ମଙ୍ଗତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେଇ ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ
ସବ୍ୟସାଚୀ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରକୁ ହାତରେ ଧରି ପାରିଲି ।'' ଅଭିନେତା ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାସ ଓ ଟିମ୍ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଫିଲ୍ମର ପୁରା ଟିମକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍କରା ଓ ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
'ପୁଷ୍କରା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ପୁଷ୍କରା' ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 19, 2023ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ 'ନାଦ ବିନ୍ଦୁ'ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳଚିତ୍ର ପୁଷ୍କରା । ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଏବଂ ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ, ସ୍ବର୍ଗତ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ତ୍ରିଭୁବନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 71ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର; ସାତଭାୟାବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ହିମାଂଶୁ, 'ଭୁଲିହେବନି ଅନୁଭୂତି' କହିଲେ ସବ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ; କାନ୍ସରେ 'ବାଘୁଣୀ' ମୋଶନ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ହେଲା ରିଲିଜ
ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରିଲିଜ 'ଅନନ୍ତା'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ବୋଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ୟଙ୍କୁ 'ବାଘୁଣୀ-ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇକ ଏ ଟାଇଗର'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବାଘୁଣୀ ଫିଲ୍ମକୁ ଅନ୍ତଃର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିକାଶ ନିଗମ (NFDC), ଗ୍ଲୋକାଲ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ୟୁକେ ଲିମିଟେଡ୍, ସିନେମା୪ ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଥ ପଣ୍ଡା, ପୃଥୁଲ କୁମାର ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ