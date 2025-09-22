ନବରାତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ରିଲିଜ ହେଲା ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଟ୍ରେଲର । ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2025 at 1:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଅଭିନୀତ କନ୍ନଡ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର 'କାନ୍ତାରା' ଚଳିତ ବର୍ଷ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ସହିତ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ନିକଟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ନବରାତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ।
'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
ପ୍ରାୟ 3 ମିନିଟର ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଶିବଙ୍କ ପୁଅ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଅଗ୍ନିବଳୟ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ, "କାନ୍ତାରା: ଚାର୍ପ୍ଟର 1" ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଭଲ-ବନାମ୍-ମନ୍ଦ ସଂଘର୍ଷକୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ । ଏହା ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଯାତିତଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ କାହାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ଲୋଭ କିପରି ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, ପ୍ରକୃତି, ଲୋକକଥା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମାନବ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏକତ୍ର କରି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ଉପରେ ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସରିଲା କାନ୍ତାରା 2ର ସୁଟିଂ, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଲେ ନିର୍ମାତା
7ଟି ଭାଷାରେ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
କାନ୍ତାରା: ଚାର୍ପ୍ଟର 1 ହେଉଛି ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି. ଅଜନୀଶ ଲୋକନାଥ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଅରବିନ୍ଦ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନର ଭିନେଶ ବାଙ୍ଗଲାନଙ୍କ ସମେତ ଫିଲ୍ମର ସୃଜନଶୀଳ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀକୁ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି । 'କାନ୍ତାରା: ଚାର୍ପ୍ଟର 1' ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 2022 ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପୁରାଣ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା'ର ଏକ ପ୍ରିକ୍ୱେଲ୍ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସିକ୍ୱେଲଟି 250 ଦିନ ଧରି ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ କନ୍ନଡ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟଲମ, ତାମିଲ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ