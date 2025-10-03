ETV Bharat / entertainment

'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'ର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଓପନିଂ; ଗୋଟିଏ ଶୋ' ପାଇଁ କିପରି କରିଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ, ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଲେ ଋଷଭ

'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ, ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ...

RISHAB SHETTY
RISHAB SHETTY (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 5,000 ରୁ ଅଧିକ ହାଉସଫୁଲ ଶୋ' ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଋଷଭ । 2016 ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ "ରିକି" ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୋ' ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଠାରୁ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଋଷଭଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ରହିଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇ, ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଅକ୍ଟୋବର 3 ରେ, ଋଷଭ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, "କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1" 2025 ରେ 5,000 ରୁ ଅଧିକ ହାଉସଫୁଲ ଶୋ କରିବ । ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ଋଷଭ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "୨୦୧୬ରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୋ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଠାରୁ ୨୦୨୫ରେ ୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ହାଉସଫୁଲ୍ ଶୋ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ତୁମର ପ୍ରେମ, ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ।"

'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' ପ୍ରଶଂସାରେ ଏହି ତାରକା

ଋଷଭ ସେଟ୍ଟୀ ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର, କେଜିଏଫ୍ ଷ୍ଟାର ୟଶ, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର୍ମା ଏବଂ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ମାଲିନେନିଙ୍କଠାରୁ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର ୧' ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଋଷଭ ଏହି ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ

ଋଷଭ ଏବଂ କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଟିମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ଟିମକୁ ଏହି ବିଶାଳ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଋଷଭ ସାର୍ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତା ଏବଂ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ସହିତ ଅକଳ୍ପନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସ୍ ଏବଂ ସମଗ୍ର କାଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ କାମ ପାଇଁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ।"

ୟଶଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ

ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରି ୟଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 କନ୍ନଡ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ। ରିଷଭ, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଅଟଳ ସମର୍ପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଜଣେ ଲେଖକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରଦାରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଭି. କିରାଗାଣ୍ଡୁର ସାର୍ ଏବଂ ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସ୍ କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜୟରାମ, ପ୍ରମୋଦ ଶେଟ୍ଟୀ, ପ୍ରକାଶ ଥୁମିନାଦ ଏବଂ ସମଗ୍ର କାଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଠି, ଆପଣମାନେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସିନେମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପରଦାରେ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'; ଫିଲ୍ମ ପଇସା ବସୁଲ୍ ନା ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 60 କୋଟି (ନେଟ୍) ଆୟ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓପନିଂ ଡେ' ରେ 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' କମାଲ୍; ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ, କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

କହିରଖୁଛୁ କି, ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ କନ୍ନଡ ସିନେମା କ୍ୟାରିଅର୍ 2012 ରେ 'ତୁଘଲକ' ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । 'ଲୁସିଆ' ଏବଂ 'ଉଲିଦାଭାରୁ କାନ୍ଦନ୍ଥେ'ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ, ସେ 2016 ସୁପରହିଟ୍ 'ରିକି' ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । 'କିରିକ ପାର୍ଟି' ରୁ 'କାନ୍ତାରା' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଅନେକ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଅଭିନୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଶିଳ୍ପର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

