ବିବାହ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଶିରୋନାମାରେ ରଶ୍ମିକା, ରିଲିଜ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏହି ସବୁ ଫିଲ୍ମ
ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା । କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହଁ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଇଁ ବି ସେ ଶିରୋନାମାରେ। ରିଲିଜ ଅପେକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ?
Published : October 6, 2025 at 5:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା । ସେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ, ୨୦୨୬ରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି । ଏହି କପଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ପରିବାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ କପଲଙ୍କ ବିବାହ ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିରହିଛନ୍ତି । ତେବେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହଁ ରଶ୍ମିକା ବୃତ୍ତିଗତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ରଶ୍ମିକା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ଛାବା', 'ସିକନ୍ଦର' ଏବଂ 'କୁବେର' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ରେ ନଜର ଆସିବେ । ନିକଟରେ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଲୁକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଏବେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପାଇପଲାଇନରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଏହି ବର୍ଷ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା 5 ଟି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ।
ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ
- 'ଥାମା'
ହରର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମ "ଥାମା" ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । "ସ୍ତ୍ରୀ"ର ନିର୍ମାତା ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ "ଥାମା" ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରଶ୍ମିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଭୂତ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ରେ ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଥାମା' ଟ୍ରେଲର; ହରର୍-କମେଡି ସହ ରୋମାନ୍ସର ତଡକା, 'ବେତାଲ୍' ନୱାଜଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ 'ୱମ୍ପାୟର' ଆୟୁଷ୍ମାନ
I always try to give you something new… something different… something exciting…— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) June 27, 2025
And this… This is one of those..❤️
A character I’ve never played before… a world I’ve never stepped into… and a version of me that even I hadn’t met till now..
It’s fierce.. it’s intense and… pic.twitter.com/bEH6JYCiQO
- 'ମୈସା'
୨୭ ଜୁନ୍, ଧନୁଷଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କୁବେରୀ ରିଲିଜ୍ ସମୟରେ, ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଫିଲ୍ମ "ମୈସା" ରିଲିଜ୍ କରାଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ମରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତାମିଲ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ରବିନ୍ଦ୍ର ପୁଲେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ।
- 'ରେଇନବୋ'
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ରେଇନବୋ (Rainbow)'ରେ ଅଭିନେତା ଦେବ ମୋହନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଶାନ୍ତରୁବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।
- 'ଆନିମଲ୍ ପାର୍କ'
୨୦୨୩ ଫିଲ୍ମ 'ଆନିମଲ୍' ସହ ଧମାଲ ମଚାଇବା ପରେ, ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭାଙ୍ଗା ଏବେ 'ଆନିମଲ୍ ପାର୍କ'ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ରଣବୀର କପୁର ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏକ ସେନ୍ସେସନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
- 'ପୁଷ୍ପା ୩'
ରଶ୍ମିକା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପୁଷ୍ପାର ଉଭୟ ଭାଗରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ସୁକୁମାର ଫିଲ୍ମର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । "ପୁଷ୍ପା ୨: ଦ ରୁଲ୍" ଶେଷରେ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ 'ପୁଷ୍ପା ୩' ର ଏକ ସଙ୍କେତ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବେ ।
- 'ଦ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ'
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି "ଦ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ", ଯାହାର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ରଶ୍ମିକା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ହିନ୍ଦୀ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିଜୟଙ୍କ ସହ ଡେଟିଂ ଖବରକୁ ନେଇ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ରଶ୍ମିକା
- 'କକଟେଲ୍ ୨'
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୧୨ରେ ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ ଡାଏନା ପେଣ୍ଟି ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ "କକଟେଲ୍"ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ, ୟୁରୋପରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସାହିଦ କପୁର ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନ୍ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହୋମି ଆଦାଜାନିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଲିଭ ଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଓ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ? ଫଟୋ କହୁଛି ସତ !
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାକୁ ବିବାହ କରିବେ ରଶ୍ମିକା
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ପରିବାର ଏବଂ କିଛି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ନିର୍ବନ୍ଧ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାଁନ୍ତି । ୨୦୧୮ରେ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଏବଂ ୨୦୧୯ରେ ଡିଅର୍ କମରେଡ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ଡେଟିଂ କରୁଥିବାର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଥିସହ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଛୁଟି ବିତାଇବାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ଏକାଠି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି । ତଥାପି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବିଜୟଙ୍କ ପୋଷାକ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ୨୦୨୬ରେ ବିବାହ କରିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ