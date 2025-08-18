ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନମ୍ରତା ଶିରୋଦକରଙ୍କ ସହ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ରାଓ ବାହାଦୂର' ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ଟିଜର ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଏସ୍ ଏସ୍ ରାଜମୌଲି, ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଟିଜରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 'ସନ୍ଦେହ' କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି GMB ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, A+S ମୁଭିଜ୍, ଶ୍ରୀଚକ୍ରସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମହାୟାନା ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।
ମହେଶ ବାବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍, ଭେଙ୍କଟେଶ ମହାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରାଓ ବାହାଦୂରର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସତ୍ୟଦେବଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା । ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବା ସହ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର ରିଲିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହୀ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ରାଓ ବାହାଦୁରର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟିଜର ଏବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ସତ୍ୟଦେବ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କାରଣ ରାଓ ବାହାଦୁର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ୟାନ-ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରହସ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ ମଜାରେ 'ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ଏ ଟିଜର୍' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆଗାମୀ ପ୍ୟାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଝଲକ, ଯାହା ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଓ ବାହାଦୁର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । 'ରାଓ ବାହାଦୂର' କୁ ମହେଶ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନମ୍ରତା ଶିରୋଡକରଙ୍କ କମ୍ପାନୀ GMB ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭେଙ୍କଟେଶ ମାହା ପୂର୍ବରୁ C/o କାଞ୍ଚରପାଲେମ ଏବଂ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ଉଗ୍ର ରୂପସ୍ୟା ଭଳି ହିଟ୍ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ