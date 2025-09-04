ETV Bharat / entertainment

ପଞ୍ଜାବରେ ରଣଦୀପ ହୁଡା, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ କଲେ ସାହାଯ୍ୟ - RANDEEP HOODA ON PUNJAB FLOOD

ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ରଣଦୀପ ହୁଡା ପଞ୍ଜାବରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ।

RANDEEP HOODA ON PUNJAB FLOOD
RANDEEP HOODA ON PUNJAB FLOOD (Photo: Special arrangement))
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଞ୍ଜାବର ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଏବେବି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମି ଷ୍ଟାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । କିଏ ଗାଁ ଓ ଘରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ ତ ଆଉ କିଏ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ରଣଦୀପ ହୁଡା ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପଞ୍ଜାବରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ପଞ୍ଜାବରେ ରଣଦୀପ ହୁଡା

ପଞ୍ଜାବରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିନେତା ରଣଦୀପ ହୁଡା ଗୁରୁଦାସପୁରର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗାଁରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ବାସହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଗୁରୁଦାସପୁର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ସହର ।

ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ କଲେ ସାହାଯ୍ୟ

ଅଭିନେତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ ନୋଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଶିଖ୍ ଏନଜିଓ ସହ ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜଡିତ ଅଭିନେତା ରଣଦୀପ ହୁଡା, ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମନିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ସହ, ଗୁରୁଦାସପୁରର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଶିଖ୍ ଏନଜିଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବେହାଲ୍ ପଞ୍ଜାବ: ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶାହାରୁଖ ସମେତ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି, ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା

ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ 'ଜାଟ' ଅଭିନେତା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଶିଖ୍ ଏନଜିଓର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରଣଦୀପ ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା:ଦିଲଜିତ 10 ଗାଁକୁ ତ ୨୦୦ ଘରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହି ଅଭିନେତା

କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ 10ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହପରି ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ତଥା ଗାୟିକା ଏମି ଭିର୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ 200 ଘରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଶର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 250 ପରିବାରକୁ ରିଲିଫ୍ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

