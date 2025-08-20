ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୁଚ୍ଚି ବାବୁ ସାନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ପେଡ୍ଡି' ଟିଜର ରିଲିଜ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଆକ୍ସନ୍, ଡ୍ରାମା ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଟିଜରକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ନୂତନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୈଳୀ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନିକଟରେ ରାମ ଚରଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଆଲିମ୍ ହାକିମଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏବେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିବେ କି?
ଅଭିନେତା ରାମ ଚରଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଆଲିମ ହାକିମଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ କେଶ ସଜ୍ଜା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ହୁଏତ ପେଡ୍ଡି ଫିଲ୍ମରେ ରାମ ଚରଣ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଲୁକରେ ଦେଖାଯିବେ । ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ପେଡ୍ଡି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାହସିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଦୁନିଆ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଟିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ମହାନ ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ।
'ପେଡ୍ଡି' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
'ଉପ୍ପେନା' ଫେମ୍ ବୁଚି ବାବୁ ସାନା ହେଉଛନ୍ତି RC16, ଯାହାର ନାମ ଏବେ 'ପେଡ୍ଡି', ଏହାର ଲେଖକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । 'ପେଡ୍ଡି' ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରାମ ଚରଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ସହିତ କନ୍ନଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଜଗପତି ବାବୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୈଥ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ଏବଂ ସୁକୁମାର ରାଇଟିଂସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏ.ଆର. ରହମାନ ।
