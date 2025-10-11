ପ୍ରେମ ନା ପରିବାର: ଅଜୟ ଦେବଗନ କାହାକୁ ବାଛିବେ ? 'ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ 2' ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍
'ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ 2' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଅଜୟ ଦେବଗନ । ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 11, 2025 at 5:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ' ସଫଳତା ପରେ 'ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ 2' ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଅଜୟ ଦେବଗନ । ଦୁଇଗୁଣ ମଜା, ଦୁଇଗୁଣ ପାଗଳାମି ଏବଂ ଦୁଇଗୁଣ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିକ୍ୱେଲ, ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ 2 ରେ ଆଶିଷ ଏବଂ ଆୟେଶା ଭାବରେ ଫେରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାରି ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ?
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସହିତ ଏକ ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଅଂଶୁଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଟି-ସିରିଜର ଭୂଷଣ କୁମାର ଏବଂ କ୍ରିଷନ କୁମାର ଏବଂ ଲଭ୍ ଫିଲ୍ମସର ଲଭ୍ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅଙ୍କୁର ଗର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, 'ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର୍ ଦେ 2' ନଭେମ୍ବର 14, 2025 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ ୨' ହେଉଛି ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ'ର ସିକ୍ୱେଲ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୨୦୧୯ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସହ ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କ ଲଭ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ତବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ, ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ ଏବଂ ଜାଭେଦ ଜାଫରୀଙ୍କ ସମେତ ଆର. ମାଧବନ, ମିଜାନ ଜାଫରୀ, ଗୌତମୀ କପୁର ଏବଂ ଇଶିତା ଦତ୍ତା ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କଳାକାରଙ୍କ ଏତିରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଅନସୁଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ଭୂଷଣ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜର କୃଷ୍ଣ କୁମାର, ଲଭ ରଂଜନ ଓ ଅଙ୍କୁର ଗର୍ଗ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ