ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରିସ୍ମା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ 'ରାଗୀନି ଏମଏମଏସ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍' ଏବଂ 'ପ୍ୟାର କା ପଞ୍ଚନାମା' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରିସ୍ମା ଶର୍ମା । ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ । ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଜୀବନ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ରାଗିନୀ MMS ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍' ଏବଂ 'ପ୍ୟାର୍ କା ପଞ୍ଚନାମା' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ କରିସ୍ମା ଶର୍ମା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ସତ ହେଲେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । କରିସ୍ମା ନିଜେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇନଷ୍ଟ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ଲମ୍ୱା ନୋଟ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଏକ ସୁଟ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଚର୍ଚ୍ଚଗେଟ୍ ଯାଉଥିଲେ । ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି । ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଟ୍ରେନର ଗତି ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏହି ଭୟରେ ମୁଁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ । ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ।'' ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୋ ପିଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲିଯାଇଛି ଏବଂ ମୋ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଗୁରୁତର ନୁହେଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ MRI କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରହିଛି । ଦୟାକରି ମୋର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲପାଇବା ପଠାନ୍ତୁ ।'
ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ କରିସ୍ମାଙ୍କ ସହ ଏହା ଘଟିଛି । ମୋ ବନ୍ଧୁ ଟ୍ରେନ୍ ରୁ ପଡ଼ିଗଲା । ତାକୁ କିଛି ମନେ ନାହିଁ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପାଇଲୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆଣିଲୁ । ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ ବି ପରିସ୍ଥିତିର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ।'
ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିଛନ୍ତି
ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କରିସ୍ମା ଶର୍ମା 'ଫସତେ ଫସତେ', 'ସୁପର 30', 'ଏକ ଭିଲେନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ 'ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା', 'ୟେ ହୈ ମୋହବତେଁ' ଏବଂ 'ପ୍ୟାର ତୁନେ କ୍ୟା କିୟା' ଭଳି ଟିଭି ଶୋ'ର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ୍ ଭିଲିଆନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଜୁନ କପୁର, ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍, ଦିଶା ପଟାନି ଏବଂ ତାରା ସୁତାରିଆ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ମୋହିତ ସୁରୀଙ୍କ ସହ-ଲେଖକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।
