ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦା, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲେ ଶିକାର
ଆରପାରିରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦା । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁତର । ଚିକିତ୍ସାର 11ଦିନ ପରେ ଦୁନିଆକୁ କହିଲେ ଅଲବିଦା ।
Published : October 8, 2025 at 12:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଞ୍ଜାବୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦା । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ରେ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମୋହାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାର 11ଦିନ ପରେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି ଗାୟକ । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପରିବାର, ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇବା ସହ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Deeply saddened by the untimely passing of Rajvir Jawanda. Gone too soon, but his soulful voice will live on in every heartbeat of Punjab.— Manish Sisodia (@msisodia) October 8, 2025
My heartfelt condolences to his family, friends, and millions of fans. May Waheguru bless his soul with eternal peace. 🙏 pic.twitter.com/ZkU8KHDyxj
ଆରପାରିରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦା
ଗାୟକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ରେ ସିମଲା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଚନାର ରୋଡରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜବୀର ଜୱାଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମୋହାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠାରୁ ସେ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟରେ ରହିଥିଲେ । ସେପଟେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ପାଠ (ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା) ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା । ପ୍ରାୟ 11 ଦିନ ଧରି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ସେ ଆଜି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତବ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ।— Harjot Singh Bains (@harjotbains) October 8, 2025
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ… pic.twitter.com/kkPWp53GvU
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଜୋତ ସିଂ ବୈନ୍ସ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଗାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବାଡ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ରାଜବୀର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ । ଗୁରୁ ସାହେବ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ । ରାଜବୀରଙ୍କ ଗୀତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରହିବ ।'
Heartbreaking to hear about the untimely passing of Rajvir Jawanda.— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) October 8, 2025
After days of brave struggle, he left us too soon.
Your soulful voice and vibrant spirit will echo in our hearts forever. Rest in eternal peace, Rajvir. pic.twitter.com/QW4WboSPgz
କହିରଖୁଛୁ କି, ରାଜବୀର ଜୱାଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମା ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି । ରାଜବୀର ଜୱାଣ୍ଡାଙ୍କ ମାଆ ପରମଜିତ କୌର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଗ୍ରାମମୁଖିଆ ଥିଲେ । ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପିଲାଦିନର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜଗରାଓଁରେ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ସେ ପଟିଆଲାର ପଞ୍ଜାବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଥିଏଟର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ଏମଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
Very sad news. My heartfelt condolences to the entire family and all of Rajvir Jawanda’s friends. Sending love, strength, and healing prayers to everyone who needs them right now 🌹 pic.twitter.com/yhMCwwIw98— Dupinder Kaur Saran (@ascendlegacy) October 8, 2025
୨୦୧୪ରେ ଡେବ୍ୟୁ ଆଲବମ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା
ରାଜବୀର ୨୦୧୪ରେ 'ମୁଣ୍ଡା ଲାଇକ୍ ମି' ଆଲବମ୍ ସହ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୬ରେ 'କାଲି ଜବେନ୍ଦି ଦି' ସହ ପରିଚିତି ପାଇଥିଲେ । ୨୦୧୭ରେ, 'ମୁକାବଲା' ଏବଂ 'କଙ୍ଗାନି' ଭଳି ଗୀତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, ସେ 'ପଟିଆଲା ଶାହି ପାଗ୍', 'କେଶରୀ ଝଣ୍ଡା', 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ' ଏବଂ 'ସରନେମ୍' ସମେତ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ୨୦୧୮ରେ, ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁବେଦାର ଜୋଗିନ୍ଦର ସିଂ ସହ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ 'କାକା ଜୀ', 'ଜିନ୍ଦ ଜାନ', 'ମିନ୍ଦୋ ତହସିଲଦାରନୀ' ଏବଂ 'ସିକନ୍ଦର ୨' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
