ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦା, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲେ ଶିକାର

ଆରପାରିରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦା । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁତର । ଚିକିତ୍ସାର 11ଦିନ ପରେ ଦୁନିଆକୁ କହିଲେ ଅଲବିଦା ।

Published : October 8, 2025 at 12:39 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଞ୍ଜାବୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦା । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ରେ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମୋହାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାର 11ଦିନ ପରେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି ଗାୟକ । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପରିବାର, ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇବା ସହ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଆରପାରିରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦା

ଗାୟକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ରେ ସିମଲା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଚନାର ରୋଡରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜବୀର ଜୱାଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମୋହାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠାରୁ ସେ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟରେ ରହିଥିଲେ । ସେପଟେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ପାଠ (ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା) ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା । ପ୍ରାୟ 11 ଦିନ ଧରି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ସେ ଆଜି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତବ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଜୋତ ସିଂ ବୈନ୍ସ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଗାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ରାଜବୀର ଜୱନ୍ଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବାଡ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ରାଜବୀର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ । ଗୁରୁ ସାହେବ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ । ରାଜବୀରଙ୍କ ଗୀତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ରହିବ ।'

କହିରଖୁଛୁ କି, ରାଜବୀର ଜୱାଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମା ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି । ରାଜବୀର ଜୱାଣ୍ଡାଙ୍କ ମାଆ ପରମଜିତ କୌର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଗ୍ରାମମୁଖିଆ ଥିଲେ । ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପିଲାଦିନର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜଗରାଓଁରେ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ସେ ପଟିଆଲାର ପଞ୍ଜାବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଥିଏଟର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ଏମଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

୨୦୧୪ରେ ଡେବ୍ୟୁ ଆଲବମ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା

ରାଜବୀର ୨୦୧୪ରେ 'ମୁଣ୍ଡା ଲାଇକ୍ ମି' ଆଲବମ୍ ସହ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୬ରେ 'କାଲି ଜବେନ୍ଦି ଦି' ସହ ପରିଚିତି ପାଇଥିଲେ । ୨୦୧୭ରେ, 'ମୁକାବଲା' ଏବଂ 'କଙ୍ଗାନି' ଭଳି ଗୀତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, ସେ 'ପଟିଆଲା ଶାହି ପାଗ୍', 'କେଶରୀ ଝଣ୍ଡା', 'ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ' ଏବଂ 'ସରନେମ୍' ସମେତ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ୨୦୧୮ରେ, ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁବେଦାର ଜୋଗିନ୍ଦର ସିଂ ସହ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ 'କାକା ଜୀ', 'ଜିନ୍ଦ ଜାନ', 'ମିନ୍ଦୋ ତହସିଲଦାରନୀ' ଏବଂ 'ସିକନ୍ଦର ୨' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

