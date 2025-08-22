ETV Bharat / entertainment

65ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ଜସୱିନ୍ଦର ଭଲ୍ଲା - JASWINDER BHALLA PASSES AWAY

ପରଲୋକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ଜସୱିନ୍ଦର ଭଲ୍ଲା । ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା ପଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 9:46 AM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ନିଜ କଳାକୃତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇ ହସାଇଥିବା ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ଜସୱିନ୍ଦର ଭଲ୍ଲା ଏହି ନଶ୍ୱର ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଜସୱିନ୍ଦର ଭଲ୍ଲା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

ଆରପାରିରେ ଜସୱିନ୍ଦର ଭଲ୍ଲା

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିନେତା ଜସୱିନ୍ଦର ଭଲ୍ଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ତେବେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଦୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋହାଲିର ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 65 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଜସବିନ୍ଦର ଭଲ୍ଲାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଅଗଷ୍ଟ 23 ଦିନ 12.00 ସମୟରେ ମୋହାଲିର ବାଲୋଙ୍ଗିରେ କରାଯିବ ।

ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଭେଟି

ପଞ୍ଜାବର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ଜସୱିନ୍ଦରଅନେକ କମେଡି ନାଟକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପଞ୍ଜାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ । ସେ 'ଦୁଲ୍ଲା ଭାଟ୍ଟି' ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଅନେକ ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚକ୍ ଦେ ଫଟ୍ଟେ, ମେଲ୍ କରାଦେ ରବା, କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଜଟ୍ଟା, ଜଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜୁଲିଏଟ୍, ଡ୍ୟାଡି କୁଲ୍ ମୁଣ୍ଡେ ଫୁଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଶୋ’ ଛନକାଟା ଏବଂ ଚାଚା ଛତ୍ର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ପ୍ରଥମେ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ଚାଚା ଛତ୍ର ଚରିତ୍ରରେ ଛନକାଟା ସହ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହ-କଳାକାର ଥିଲେ ବାଲ୍ ମୁକନ୍ଦ ଶର୍ମା ଏବଂ କମଲଜିତ୍ ନୀରୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆଉ ନାହିଁନ୍ତି ଅଭିନେତା ଫିସ୍ ଭେଙ୍କଟ, ମାଛ ବିକାଳୀରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିନେମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ଯାତ୍ରା

କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର

ଜସୱିନ୍ଦର ଭଲ୍ଲା ୧୯୮୯ ମସିହାରେ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ଜସୱିନ୍ଦର ଭଲ୍ଲା ୧୯୮୨ ଏବଂ ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପଞ୍ଜାବ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଲୁଧିଆନାରୁ ବିଏସସି କୃଷି (ଅନର୍ସ) ଏବଂ ଏମ୍ଏସସି (ବିସ୍ତାର ଶିକ୍ଷା) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । PAU ରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର କୃଷି ବିଭାଗରେ AI/ADO ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ 1989 ମସିହାରେ PAU ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ CCSU, ମେରଠରୁ ସେବା-ମୁଖୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର Ph.D. (କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ) ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

