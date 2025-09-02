ETV Bharat / entertainment

ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା:ଦିଲଜିତ 10 ଗାଁକୁ ତ ୨୦୦ ଘରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହି ଅଭିନେତା

ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡିତଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2025 at 10:55 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅନେକ ଅଂଶ ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । କାଶୀ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ, ସାରା ଦେଶର ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ,ଏମି ଭିର୍କ, ସୋନୁ ସୁଦ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ପୀଡିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ।

10 ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦିଲଜିତ୍

ଲୋକପ୍ରିୟ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ ବନ୍ୟା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଦିଲଜିତଙ୍କ ଟିମ୍ ପଞ୍ଜାବର ବନ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 'ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ ଅନ୍ୟ ଏନଜିଓ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ (ଗୁରଦାସପୁର ଏବଂ ଅମୃତସର) ସହ ମିଶି 10ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଗାଁକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।'

୨୦୦ ଘରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏମି ଭିର୍କ

ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ତଥା ଗାୟିକା ଏମି ଭିର୍କ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ 200 ଘରକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏମି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏମି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମି ଭିର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ..ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖି ଆମେ ଦୁଃଖିତ । ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନା ଛାତରେ ଦେଖି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରେ, ଆମେ ସବୁକିଛି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 200 ଘର ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ଏହା କେବଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେବା ବିଷୟରେ । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭବ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ।''

ଆଗେଇ ଆସିଲେ ସୋନୁ ସୁଦ

ସୋନୁ ସୁଦ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫିରୋଜପୁର, ତରନ ତାରଣ ଏବଂ ଫାଜିଲକା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜାବ ମୋର ଆତ୍ମା । ଯଦିଓ ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ପଛକୁ ହଟିବି ନାହିଁ । ଆମେ ପଞ୍ଜାବୀ- ଆମେ ହାର ମାନିବୁ ନାହିଁ ।" ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାଲବିକା ସୁଦ ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିରେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ସୋନୁ ସୁଦ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗାଈଗୋରୁ କେବଳ ପଶୁ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା । ବନ୍ୟା ଏହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା । ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏକ ସରକାର ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା କେବଳ କ୍ଷତିପୂରଣର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଜୀବିକା ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ବିଷୟ ।' ଅଭିନେତା ତାଙ୍କର ସୁଡ୍ ଚାରିଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ (+91 7888675107) ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

'ହୃଦୟ ବିଦାରକ' କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ

ଏକ ସରକାରୀ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର 23 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 12 ଟି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ପଞ୍ଜାବର ବନ୍ୟାକୁ 'ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରିଲିଫ୍ କିଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ସୁନନ୍ଦା ଶର୍ମା

ଲୋକପ୍ରିୟ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଶର୍ମା ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 250 ପରିବାରକୁ ରିଲିଫ୍ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ।

ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିଲେ ସତିନ୍ଦର ସରତାଜ

ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଫି ଗାୟକ ସତିନ୍ଦର ସରତାଜ ତାଙ୍କ ସରତାଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟା ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ଅଜନାଲା ଏବଂ ଅମୃତସରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ୱାହେଗୁରୁ ତାଙ୍କର ବିନମ୍ର ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ଦଳ ଫିରୋଜପୁର ଏବଂ ଫାଜିଲକାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରୁଛି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନାମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଗିପି ଗ୍ରେୱାଲ୍, ଗାୟକ କରଣ ଔଜଲା, ରଞ୍ଜିତ ବାୱା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନିକ୍କୁ ଏବଂ ସୁନନ୍ଦା ଶର୍ମା । ଗାୟକ ସତୀନ୍ଦର ସରତାଜ ଏବଂ ଜସବୀର ଜସି ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।

