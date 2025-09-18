ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ଅମ୍ଲାନ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ହାଇବଜେଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ମଙ୍ଗଳପୁର ଡାଏରୀ'
'ମାଲ୍ୟଗିରି' ପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ଦାସ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ମଙ୍ଗଳପୁର ଡାଏରୀ' ସହ କରିବେ ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ । କେବେ ରିଲିଜ ଜାଣନ୍ତୁ,
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ଦାସ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ହାଇବଜେଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ମଙ୍ଗଳପୁର ଡାଏରୀ' ସେ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ବାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ମହାଦେବ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ଏହା ସପ୍ତମ ଅବଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ।
ମଙ୍ଗଳପୁର ଡାଏରୀ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ବହୁଦିନର ପରେ ଅମ୍ଲାନ ପୁଣି କମବ୍ୟାକ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଅମ୍ଳାନ ଓ ତୃପ୍ତୀଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ‘ସମୟ କହିବ କିଏ କାହାର’। ସେପଟେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ହେବ । ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାହାଣୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅମ୍ଲାନ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମରେ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅମର ମହାପାତ୍ର, ଉଦୟ ଗୁରୁ, ସୁଭ୍ରାଂଶୁ ନାୟକ, ତୁଷାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦନ ଭଳି ଅନେକ ତାରକା ନଜର ଆସିବେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ପ୍ରମୋଦ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହାଦେବ ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ‘ଦେ ମା’ ଶକ୍ତି ଦେ’, ‘ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା’, ‘ତୁ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ’, ‘ଦିଓ୍ବାନା ଦିୱାନି’ ଆଦି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜନା କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ‘ଆଶିକ୍ ଦିଓ୍ବାନା’ ଏବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଟି ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ । କାହାଣୀ ଓ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଦାଶ ଓ ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ । ସେପଟେ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଛତି ସୋମେଶ ଶତପଥୀ । ମିଡିଆ ପ୍ଲାନର ଅଛନ୍ତି ଅମରେଶ ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 6ରୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ଶେଷ ହେବ । ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି (ଜାନୁଆରୀ 14)ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।
