ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାମରାଜ୍ୟ', ପ୍ରେମ ପରିଜା ସମେତ ଏହି ବଲିଉଡ ତାରକା କରିବେ ଡେବ୍ୟୁ
ବଲିଉଡ ଓ ଓଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାମରାଜ୍ୟ'। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ପ୍ରେମ ପରିଜା ଓ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରୋହିତ ରୟ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ କନିକା ମାନ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2025 at 11:12 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସ୍ଥିତି ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବଲିଉଡ ତାରକା ଓଲିଉଡରେ ଜଲୱା ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ସହ ପୁନୀତ ଇଶାର ଓଲିଉଡ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାମରାଜ୍ୟ' ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ବଲିଉଡ ତାରକା ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବଲିଉଡ ଓ ଓଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଆସୁଛି । ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରେମ ପରିଜା ସମେତ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରୋହିତ ରୟ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ କନିକା ମାନ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ।
'ରାମରାଜ୍ୟ'ରେ ଏହି ତାରକା ଆସିବେ ନଜର
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଯୁବ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରୀତଙ୍କ ସାହୁ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ 'ରାମରାଜ୍ୟ'ର କଳାକାରଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାୟିକା ତଥା ସହ ପ୍ରଯୋଜିକା ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁନମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସେହିପରି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରୋହିତ ରୟ, ପ୍ରେମ ପରିଜା ଓ କନିକା କୌରଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପ୍ରେମ ପରିଜା ସମେତ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରୋହିତ ରୟ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ କନିକା ମାନ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଆ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଉଷାସୀ ମିଶ୍ର, ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଓ ବିଭାସ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାରକା ଏତିରେ ନଜର ଆସିବେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ବିଶେଷକରି ବଲିଓଡ଼ରେ କାମ କରି ଓଡିଶାକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରେମ ପରିଜା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚିତ୍ର 'କମାଣ୍ଡୋ' ର ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି । ଅନସମିସ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁଟିଂ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରୀତମ ସାହୁ । ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଏକ ବଡ କାନଭାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ବଲିଉଡ ଫେମ୍ ରୋହିତ ରୟ 'ସ୍ୱାଭିମାନ', 'କାବିଲ', 'ଫ୍ୟାଶନ', 'ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ' ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଟିଭି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ କନିକା ମାନ 'ଗୁଡନ ତୁମସେ ନା ହୋ ପାଏଗା', 'ବଡ ବୋହୂ', 'ଚାନ୍ଦ ଜଲନେ ଲଗା' ସମେତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
2ଟି ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହେବ 'ରାମରାଜ୍ୟ'
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସହ ହିନ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ ଏହି ଦ୍ଵିଭାସୀ ଚଳଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଏହା ହେଉଛି ଅନସମିସ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ନିବେଦିତ ଷଷ୍ଠ ସିନେମା । ପ୍ରୀତମ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ । ସହ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ପୁନମ ମିଶ୍ର, ମମତା ରଥ ଏବଂ କୌଶିକ ଦାସ । ଦୃଶ୍ୟଗ୍ରହଣରେ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂ। କାହାଣୀ କୁମାର ପ୍ରୀତମ ସାହୁ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ । ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅସାଦ ନିଜାମ । ସମ୍ପାଦନାରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଦାସ । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ କୁମାର ଜେନା । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରିତମ ସାହୁ 'ଶେଷରାତି', 'ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର', 'ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ', 'କଟକ -ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ', 'ଦୁର୍ଗା' ପରି ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଫଳ ସିନେମା ଦେଇ ଆସିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଟୁଁବେ ଫିଲ୍ମ ର ସୁଟିଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ର ଶେଷ ଭାଗରେ 'ରାମରାଜ୍ୟ' ପରଦାକୁ ଆସିବ କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
'ରାମରାଜ୍ୟ' କାହାଣୀ
ରାମାୟଣର ରାମ ରାବଣର କାହାଣୀ ସହ ଖରାପ ଓ ଭଲର ଭାବାର୍ଥକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ସିନେମାଟି କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଣି ମାଫିଆ, ନକ୍ସଲ ଓ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ଭାଲୁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ଓ ସ୍କାମକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନ ସହ ଏହି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନୁହେ ୫ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ସିନେମା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିକ୍ୟୁଏନ୍ସରେ ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ପ୍ରୟାସରେ ବଲିଓଡ଼ ଓ ଓଲିଓଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଓଡିଆରେ ଏହି ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ରୁଚିକୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ । ସେହିପରି ପ୍ରେମ କହିଛନ୍ତି ମୋ ମାଟିର ଏହା ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ମତେ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଫିଲ୍ମ ଟି ଭଲ ହେଉ ଆଉ ମୋ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ନା ଆହୁରି ଲୋକାଦୃତ ହେଉ । ତେଣୁ ଆଶା ବଡ ବଜେଟର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ଆମ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବି କାମ କରିବ ।
