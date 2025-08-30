ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମହାପାତ୍ର । ଯିଏ ଓଲିଉଡ ଓ ବଲିଉଡରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଅଭିନୟରେ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ଡରେ କ୍ୟାରିଅର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ହେଲେ ଏହା ସେ କରିପାରିନଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ 'ପଦ୍ମାବତ'ରୁ ଜୁନିଅର କଳାକାର ଭାବେ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଏବେ ଓଲିଉଡରେ ରାଜ୍ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ କାହିଁକି କ୍ରିକେଟ ଛାଡିଲେ ଏବଂ ଅଭିନୟକୁ ବାଛିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ?
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ?
ପ୍ରସନ୍ନଜିତ: ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଜୁନିଅର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କିରଛି । ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ 'ପଦ୍ମାବତ'ରୁ ମୋର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ସୈନିକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଫର୍ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୋର ବଡି ସେଭଳି ନଥିଲା । ପରେ ମୋତେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୋର କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା ମୋତେ ଜୁନିଅର କଳାକାର ବି ବଡ଼ ଲାଗିଲା । ସେଇ ଠୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା । ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି । ମୋତେ କାମ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଉଛି ମୋ ଦକ୍ଷତା ମୁଁ ଦେଖାଇପାରୁଛି । ଏବେ ମୁଁ ଲିଡ୍ ରୋଲ ବି କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।''
ଅଭିନେତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ୍, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ କିକ୍ରେଟ ?
ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଅଭିନେତେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ । ସେ under 19ରେ ଖେଳିଥିଲେ । ପରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏହି କ୍ୟାରିଅରକୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ପରେ ସେ ଅଭିନୟକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''କ୍ରିକେଟ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲଭ୍ । ଆକ୍ଟିଂ ମୁଁ Passoniate ହେଇ କରୁଛି । ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରିଅର ଛାଡ଼ିଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ ମୁଁ ଅଭିନୟକୁ କ୍ୟାରିଅର ବୋଲି ବାଛିଲି । କୁହନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ ଭଲପାଇବା ସବୁବେଳେ ଅଧୁରା ରୁହେ । ମୋର ବି ପ୍ରଥମ ଭଲପାଇବା ଅଧୁରା ରହିଗଲା । ଆକ୍ଟିଂ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଭ୍ ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ:'ଲହରୀ' ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କେମିତି ମିଳିଲା ଅଫର୍
ପ୍ରସନ୍ନଜିତ:'ଲହରୀ' ଫିଲ୍ମର ଅଫର୍ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବୋଲି କହିଥିଲି । ପରେ ମୋତେ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅପ୍ର କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି । ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୂମିକା
ପ୍ରସନ୍ନଜିତ: ଭୂମିକା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ମେଜର୍ ଚରିତ୍ର କରୁନି । ପିଲ୍ମର ଗ୍ରାଫ ଯାହା ରହିଛି କି ସବୁ ସାଇଚ୍ ଚରିତ୍ର ଭଲ କଲେ ଲିଡ୍ ଚରିତ୍ର ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି କିଛି । ମୋର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସାଇଡ୍ ରୋଲ୍ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ମୋ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି । ସୁଟିଂର ଅଭିକ୍ଷତା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା । ମୁଁ ବହୁତ କିଚି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି । ମୋର ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସାରଙ୍କ ସହ ବି ସଂଯୋଗ ହେଲା । ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଭଳିଆ କାମ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କରିପାରିଲି ।''
ଇଟିଭି ଭାରତ: କେଉଁ ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ?
ପ୍ରସନ୍ନଜିତ: ''ମୋତେ positive ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ବେଶି ଭଲ ଲାଗେ । ମୁଁ ଚେହେରାରୁ ନେଗେଟିଭ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମନେ ହୁଏ । ହେଲେ ମୋତେ ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ର କରିବା ଭଲ ଲାଗେନି । ମୋରାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ । ମୋତେ ସ୍ପୋଟର୍ସ ଡ୍ରାମା ଭଳ ଲାଗେ । ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ପୋଟର୍ସ ମ୍ୟାନ ଥିଲି ।''
ଆଗକୁ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଏଲରେ କାମ ନେଇ କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି ?
ବଲିଉଡରେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାପନରେ କାମ କରିଛି । ଜ୍ୱିଗାଟୋରେ କାମ କରିଛି । ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲ୍ମର କାମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି । ସିରିଏଲରେ କାମ କରିବା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ସିରିଏଲ ମୋତେ ଅଧିକା ଡ୍ରାମା ଲାଗେ । ମୁଁ ରିଆଲିଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରେ । ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥିବା ତାହା ଆମେ ଦେଖାଇଥାଉ । ଏଣୁଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଭଲପାଏ ସିରିଏଲ ଅପେକ୍ଷା ।'' ଏଥିସହ 'ଲହରୀ' ନେଇ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ।''
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଯାଯାବର 2.0' ଓ 'ମିଶିରି' ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ 'ଲହରୀ' ରେ ନଜର ଆସିବେ । ସେହିପରି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଇପଲାଇନରେ ରହିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ଲହରୀ'
'ଲହରୀ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜୀବନ ଓ ଯୌବନରେ ଆସୁଥିବା ଝଡ, ଢେଉ ଓ ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ' । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ । ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ ଓ ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ସ୍ମୃତି ମହଲା, ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ହର ରଥ, ପ୍ରସେନଜିତ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚୌଧୁରୀ, ଜୈନବ ଡୋଇୟର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 12ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ