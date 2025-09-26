ଶାହାରୁଖଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇ ହାତ ଧୋଇନାହାନ୍ତି ଏହି ଓଡିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ
ନିକଟରେ 71ତମ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର । ଯାହାର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେୟାର କରି ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ବାଦଶାହା ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର । ସେ ଶାହାରୁଖଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ହାତ ମିଶାଇ ହାତ ଧୋଇନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ନିକଟରେ 71ତମ ଡଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଆୟୋଜିତ ହୋିତିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ "ଜୱାନ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଏହା କିଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କ 33 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅରରେ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ଏହି ସମାରୋହ ପରେ କିଙ୍ଗ ଖାନ ଜୁରି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭେଟିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି ପ୍ରକୃତି ବାଦଶାହାଙ୍କ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଶାହାରୁଖଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ପ୍ରକୃତି
ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଶାହରୁଖ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜୁରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଶୁତୋଷ ଗୋୱାରିକରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରକୃତି ବଲିଉଡର ବାଦଶାହାଙ୍କ ସହ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେୟାର କରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଯେତେବେଳେ ମୋତେ "71ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର" ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ୟାନେଲ ଜୁରିର ଅଂଶ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଗଲା । ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେହି 11 ଜଣିଆ ଟିମର ଅଂଶ ହେବି ଯେଉଁମାନେ ଶାହାରୁଖ ସାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିବେ । ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ମୋତେ ଅନୁଭବ କରାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ହୃଦୟରୁ କିଛି ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସହ ଭେଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ଏହି ବିଜୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ କରୁଛି କାରଣ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଶା କରିବା, ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ଜିତିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଏ ।''
''ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍''
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ରତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ସହ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଶାହାରୁଖ ସାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ । ଯାହା ପରଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ହାତ ଧୋଇ ନାହିଁ । ପ୍ୟାନେଲରେ ରହିବା ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଏକ ସମ୍ମାନର କଥା ଥିଲା । ଏହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଶାହାରୁଖ ସାର୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ।''
ସର୍ବକନିଷ୍ଠ 'ଜୁରୀ' ଭାବେ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟା
71ତମ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ୟାନେଲରେ ଜୁରୀ ଭାବେ ରହିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି । ସର୍ବକନିଷ୍ଠ 'ଜୁରୀ' ଭାବେ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 2019ରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ହେଲୋ ଆର୍ସି" ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ (ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ) ପାଇଁ 65ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା । ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ସହ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଳାପର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରକୃତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କଳାକାର ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣିଥରେ ଏତେ କମ ବୟସରେ ଜୁରୀ ସଦସ୍ୟା ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ।
