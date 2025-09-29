ଆସିଲା 'ଦ ରାଜା ସାବ' ଟ୍ରେଲର, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ
ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ରାଜା ସାବ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
Published : September 29, 2025 at 6:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ରାଜା ସାବ' । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିର୍ମାତା ପିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରଟି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଲୁକ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଏବଂ ଭିନ୍ନ । ଏହା ଏକ ଭୟାନକ-ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ଭୟ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ମାରୁତି ଦାସାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛି କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ୨୨ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅରରେ ହରର-କମେଡି ଧାରାବାହିକରେ ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ଏହା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପହାର ହେବ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଜଣେ ଆକ୍ସନ ଷ୍ଟାରର ଏବଂ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ 'ଦ ରାଜା ସାବ'ରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଦାଦା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ୨୯ ଜୁଲାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସଞ୍ଜୁ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଦ ରାଜା ସାବ' ହେଉଛି ପ୍ରଭାସଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ । ମାରୁତି ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ମାଲବିକା ମୋହନନ ଏବଂ ରିଦ୍ଧି କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନୂତନ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । 'ଦ ରାଜା ସାବ' ପିପୁଲ୍ ମିଡିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାନରରେ ଟିଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କାର୍ତ୍ତିକ ପଲାନି କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଥମନ ଏସ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି ଟିଜି ବିଶ୍ବ ପ୍ରସାଦ । ଫିଲ୍ମଟ ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 ରେ ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଫିଲ୍ମଟି ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା,କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥିଲେ ଯେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମାରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରି-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆସନ୍ତା 5ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ