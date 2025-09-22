ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ 'ଦେ କଲ ହିମ୍ ଓଜି' ଟ୍ରେଲର ଲିକ୍, ଅଫିସିଆଲ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଦାବି
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଭେଣ୍ଟ ପରେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ 'ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି'ର ଟ୍ରେଲର ଲିକ୍ ହୋଇଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅଫିସିଆଲ ରିଲିଜ ନ ହେବା ନେଇ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଡ୍ରାମା "ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି"ର ଟ୍ରେଲର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 25ରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ପ୍ରି-ରିଲିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ଅନଲାଇନରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା । ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଫୁଟେଜ୍ ଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି । ହେଲେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ରିଲିଜ ନ ହେବା ନେଇ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଲରର କ୍ଲିପ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିଲା । #PawanKalyan ଏବଂ #TheyCallHimOG ଭଳି ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଅନେକ ଟ୍ରେଲରକୁ "ଉତ୍କୃଷ୍ଟ" ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଭିଡିଓ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଏକ ଅଂଶ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ YouTube ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରିଲିଜ୍ ନକରିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ସେପଟେ ଅଫିସିଆଲ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ OG କନସର୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରାୟ 40,000 ପ୍ରଶଂସକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଅଭିନେତା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସହ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଲପାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେ ସହ-କଳାକାର ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେଲରଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲିକ୍ କ୍ଲିପ୍ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା
ହାଇପ୍ ଯୋଡିବା ସହିତ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ରେ ରାତି 9 ଟାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୋ’ରେ GST ସମେତ ପ୍ରତି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ 800 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିଏଟରଗୁଡ଼ିକ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 100 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 150 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିପାରିବେ । ଏହି ସମୟ ପରେ, ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ 177 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ 295 ଟଙ୍କା । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ସ୍କ୍ରିନରେ ସେମାନଙ୍କର ନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଅତ୍ୟଧିକ ।
ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ତେଲୁଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଇମ୍ରାନ
'ଓଜି' ସହ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ତେଲୁଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ । ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥିସହ ସେ ସାଉଥ୍ର ପାଓ୍ବର ଷ୍ଟାର ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିବେ । ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଜସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୁଲମୋହନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ୨ ଘଣ୍ଟା ୩୫ ମିନିଟ୍ ର ରନ୍ଟାଇମ୍ ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ବଡ଼ ଓପନର ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
