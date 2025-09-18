ETV Bharat / entertainment

'ଦେ କଲ ହିମ୍ ଓଜି' ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବଢିଲା ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଟ୍ରେଲର

ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ 'ଦେ କଲ ହିମ୍ ଓଜି' ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ଟ୍ରେଲର?

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଦେ କଲ ହିମ୍ ଓଜି" । ଏହି ଫିଲ୍ମ U/A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି । ସୁଜିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25, 2025 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ଦିନ ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନ ଆସିବ 'ଓଜି' ଟ୍ରେଲର

ଟିଜର ଏବଂ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାର ଟ୍ରେଲରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏବେ ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଥିଏଟର ଟ୍ରେଲରଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ରେ ସକାଳ 10:08 ରେ ରିଲିଜ ହେବ । ପବନ କଲ୍ୟାଣର ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଟିମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୃତ୍ୟୁ କୋଟା ... ନିଶ୍ଚିତ ଆଣ୍ଟା । ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ #OGTrailer ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ରେ ।''

ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି

ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର OG ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ରିଲିଜ ଦିନ ରାତି 1 ଟାରେ ଲାଇଭ ଶୋ’ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ 10 ଦିନ ପାଇଁ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ କେବଳ OG ପାଇଁ ପ୍ରତି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ 125 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ । ନୂତନ G.O. ପାସ କରିବାରେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ DVV ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ମନ୍ତ୍ରୀ କାଣ୍ଡୁଲା ଦୁର୍ଗେଶଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସିନେପ୍ରେମୀ ସୁଲଭତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ଶୋ’ ପ୍ରିମିୟର ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଓଜି' ରେକର୍ଡ, ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଏତିକି ଟିକେଟ୍

ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ତେଲୁଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଇମ୍ରାନ

'ଓଜି' ସହ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ତେଲୁଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ । ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥିସହ ସେ ସାଉଥ୍‌ର ପାଓ୍ବର ଷ୍ଟାର ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିବେ । ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଜସ୍‌ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୁଲମୋହନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ୨ ଘଣ୍ଟା ୩୫ ମିନିଟ୍ ର ରନ୍‌ଟାଇମ୍ ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ବଡ଼ ଓପନର ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

