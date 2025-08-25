ETV Bharat / entertainment

ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ପରିଣୀତି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି - PARINEETI CHOPRA PREGNANCY

ପିତାମାତା ହେବେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଓ ରାଘବ ଚଢା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲେ ଦମ୍ପତି । ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।

ମାଆ ହେବେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା (Photo: IANS/ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2025 at 1:02 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଓ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି (ଅଗଷ୍ଟ 25)ରେ ଦମ୍ପତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଛୁଟୁଚି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।

ମାଆ ହେବେ ପରିଣୀତି

ପରିଣୀତି ସ୍ୱାମୀ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସହ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଗର୍ଭଧାରଣର ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ସେ ରାଘବଙ୍କ ସହ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ସହ ସେ ଏକ କେକର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଏକ ଶିଶୁର ପାଦଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଲେଖାଯାଇଛି "1+1=3"। ପରିଣୀତି ଏବଂ ରାଘବଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେଲେ ରାଘବ-ପରିଣୀତି, ସରିଲା ବିବାହ

ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେବେ ପରିଣୀତି-ରାଘବ

କହିରଖୁଛୁ କି, ମେ ୧୩, ୨୦୨୪ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୨୩ରେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଆପ୍ ନେତା ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ହଲଦୀ, ସଂଗୀତ ଏବଂ ମେହେନ୍ଦୀ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରିସେପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 36 ବର୍ଷରେ ପରିଣୀତି; 'ପାରୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର', ଏପରି ଅନ୍ଦାଜରେ ଲେଡି ଲଭକୁ ୱିସ୍ ଜଣାଇଲେ ରାଘବ ଚଢା

ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ "ଅମର ସିଂ ଚମକିଲା" ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି OTT ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମରେ ପରିଣୀତିଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ଫିଚର

