ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଓ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି (ଅଗଷ୍ଟ 25)ରେ ଦମ୍ପତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଛୁଟୁଚି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
ମାଆ ହେବେ ପରିଣୀତି
ପରିଣୀତି ସ୍ୱାମୀ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସହ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଗର୍ଭଧାରଣର ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ସେ ରାଘବଙ୍କ ସହ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ସହ ସେ ଏକ କେକର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଏକ ଶିଶୁର ପାଦଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଲେଖାଯାଇଛି "1+1=3"। ପରିଣୀତି ଏବଂ ରାଘବଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେବେ ପରିଣୀତି-ରାଘବ
କହିରଖୁଛୁ କି, ମେ ୧୩, ୨୦୨୪ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୨୩ରେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଆପ୍ ନେତା ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ହଲଦୀ, ସଂଗୀତ ଏବଂ ମେହେନ୍ଦୀ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରିସେପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେବ ।
ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ "ଅମର ସିଂ ଚମକିଲା" ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି OTT ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମରେ ପରିଣୀତିଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା ।
