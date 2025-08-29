ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରଦାକୁ ଆସିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଅଭିନୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ' । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଜି (ଅଗଷ୍ଟ 29)ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମୀକ୍ଷକ ଓ ଦର୍ଶକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଏହାକୁ ଏକ ମଜାଦାର, ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯାହା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଭାବନା ଉପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ଆପଣ ବି ଯଦି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ? ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ରିଭ୍ୟୁ...
'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ' ରିଭ୍ୟୁ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହାକୁ "ଆନନ୍ଦଦାୟକ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପାଞ୍ଚରୁ ସାଢେ ତିନି ଷ୍ଟାର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି: "ଏକ ଭଲ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ପାଇଁ କାମ କରେ । ଦମଦାର କେମେଷ୍ଟ୍ରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଓ ଜାହ୍ନବୀକପୁର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ସଙ୍ଗୀତ 'ପରଦେଶିଆ' ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ପତ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 2 ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, କିମ୍ବା ରକି ଔର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁଷାର ଜଲୋଟା ପ୍ରେମ ଓ ନାଟକକୁ ପରିପକ୍ୱତା ସହ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି । ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଏକ ଯୁବ ସଂଯୋଗ, ଭାବପ୍ରବଣତା, ପ୍ରେମ, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ । ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ।''
REVIEW - #ParamSundari ★★★½— Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) August 29, 2025
Super Entertaining - Param Sundari is a breezy entertainer that manages to hold attention,the film thrives on its vibrant energy, heartfelt storytelling and a refreshing approach to romance.#SidharthMalhotra and #JanhviKapoor SHINES BRIGHT… pic.twitter.com/9UNkpqfeQf
ଆଉ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ରୋହିତ ଜୟସୱାଲ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ 3.5 ଷ୍ଟାର୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ "ସୁପର ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଏକ ମଜାଦାର ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଯାହା ଫିଲ୍ମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
#ParamSundariReview: The Tangy Fusion Of Two Flavours. ❤️🧿— Suryakant Dholakhandi (@maadalaadlahere) August 29, 2025
Rating: 4*/5 ⭐⭐⭐⭐#ParamSundari is a spotless Rom-com with a blend of humour, drama, romance and the cultural aromas. It will take you to the unforeseen rollercoaster ride which doesn't give you a single boredom.… pic.twitter.com/jTpXfDEgU4
Okay I liked the film.— ThatsWhatSheSaid (@zeishahamlani) August 29, 2025
Typical happy romcom (with a lot of North South tropes but well)#ParamSundari pic.twitter.com/CubEtifYkA
ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ସ୍ୱାଦର ଟାଙ୍ଗୀ ଫ୍ୟୁଜନ । ରେଟିଂ: 4*/5 । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଆସିଛନ୍ତି, ଜାହ୍ନବୀକପୁର ଚଟପଟି ନାରୀ ।" ଏହି ସମୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ, ରୋମାଣ୍ଟିକ-କମ୍ ହାସ୍ୟରସ, ନାଟକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁଗନ୍ଧର ଏକ ନିଷ୍କପଟ ମିଶ୍ରଣ । ଅନ୍ୟ କିଛି ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମଟିକୁ "ଏକ ସାଧାରଣ ଖୁସି ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣର ମିଶ୍ରଣକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, କିଛି ଲୋକ ମାଲାୟାଲୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାଷାର ଦୁର୍ବଳ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମିଶ୍ରିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି ।
#ParamSundari is a light hearted refreshing rom com which offers decent time in cinema with your loved one. Fairly good performances from #SidharthMalhotra and #JanhviKapoor 🔥😍#ParamSundari #ParamSundariReview pic.twitter.com/WB9uGjRoPa— Yash ⚡💥🔥 (@SANDEEPMH07) August 29, 2025
Okay I liked the film.— ThatsWhatSheSaid (@zeishahamlani) August 29, 2025
Typical happy romcom (with a lot of North South tropes but well)#ParamSundari pic.twitter.com/CubEtifYkA
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ' ଗୀତ 'ପରଦେଶିଆ' ରିିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ-ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ'ରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଧନୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜାହ୍ନବୀ ଜଣେ ଝିଅ (ସୁନ୍ଦରୀ) ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ କେରଳର ଏବଂ ପେଶାରେ ଜଣେ କଳାକାର, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୀତି ଉପରେ ଦୃଢ଼ । ତେବେ ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍, ପ୍ରଯୋଜକ ଦିନେଶ ବିଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁଷାର ଜଲୋଟା, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ 2022 ଫିଲ୍ମ 'ଦସଭି' ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ