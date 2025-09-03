ETV Bharat / entertainment

5ମ ଦିନରେ 'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ', କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି - PARAM SUNDARI BOX OFFICE DAY 5

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଓ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ' ରିଲିଜର 5ମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜ ଜଲୱା ଦେଖାଇଛି କି ନାହିଁ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ...

PARAM SUNDARI BOX OFFICE DAY 5
PARAM SUNDARI BOX OFFICE DAY 5 (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2025 at 10:26 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଗଷ୍ଟ 29ରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ' ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଉଭୟଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଫିଲ୍ମ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା । ​​କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହାର କଲେକ୍ସନରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରିଲିଜର 5ମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ କେତେ ?

'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ' କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, 'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 7.25 କୋଟି ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ 2ୟ ଓ 3ୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 9.25 କୋଟି, 3ୟ ଦିନରେ 10.25 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପୁଣି ଫିଲ୍ମର ଆୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିପରି 4ର୍ଥ ଦିନରେ 3.25 କୋଟି ଓ 5ମ ଦିନରେ 4.25 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 34.25 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, 'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ' ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ 50 କୋଟି ମଧ୍ୟ ପାର୍ କରିପାରିନାହିଁ । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ଓ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ହ୍ରାସ ହେବା ପଛରେ ଏହା କାରଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ 'ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ' ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ।

'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ'ରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଧନୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜାହ୍ନବୀ ଜଣେ ଝିଅ (ସୁନ୍ଦରୀ) ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ କେରଳର ଏବଂ ପେଶାରେ ଜଣେ କଳାକାର, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୀତି ଉପରେ ଦୃଢ଼ । ତେବେ ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍, ପ୍ରଯୋଜକ ଦିନେଶ ବିଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁଷାର ଜଲୋଟା, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ 2022 ଫିଲ୍ମ 'ଦସଭି' ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ।

