ପ୍ରେମର ପରିସୀମାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଇସ୍କ ଟ୍ରାଫିକ', ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ - ODIA FILM ISHQ TRAFFIC RELAESE DATE

ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଇସ୍କ ଟ୍ରାଫିକ' । ଏହାର ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ।

Published : August 15, 2025 at 5:13 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ପରିସୀମାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଇସ୍କ ଟ୍ରାଫିକ' । ଗ୍ରୀନ ଚିଲିଜ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନିବେଦିତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଇସ୍କ ଟ୍ରାଫିକ'ର ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଟେଲ ଏଚଏଚଆଇରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିସହ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ ରିଲିଜ ହେବ ।

ଗୀତଗୁଡିକ 'ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ'ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅସଦ ନିଜାମ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ ସମେତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ କଳାକାର ଓ ଟେକନିସିଆନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ରୋହନଜିତ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଇସ୍କ ଟ୍ରାଫିକ' ରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କ ଅସଦ ନିଜାମ । ତପୁ ନାୟକ, ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପୁଷ୍ପକ ପରିଡା ଓ ଅସଦ ନିଜାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତଗୁଡିକରେ କଣ୍ଠ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ, କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ଓ ଅବିନାଶ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସମୁଦାୟ ୭ଟି ଗୀତ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ଥିମ ଗୀତ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର,ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡୁଏଟ, ଆଇଟମ ଗୀତ, ସୁଫିୟାନା ଓ ବିରହ ସଙ୍ଗୀତ ପରି ସବୁବର୍ଗର ଶ୍ରୋତା ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା ଭଳି ଗୀତ ସବୁ ରହିଛି । ଗୀତ ଗୁଡିକ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଓ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୋଇପାରିଛି । ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ, ଫିରୋଜ ଓ ରୋହିତ। ଫାମିଲି ଡ୍ରାମା ଭଲପାଇବା ସହ ଭରପୁର କମେଡି ସହ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଜୋନର ର ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।

'ଇସ୍କ ଟ୍ରାଫିକ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ତେବେ 'ଇସ୍କ ଟ୍ରାଫିକ' ମୁଖ୍ୟତ ମା' ପୁଅ ଓ ମାମୁର ଆବେଗ ଭରା କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଏଥିରେ ନାୟକ ଭାବେ ନବାଗତ ତାରକାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ ପମ । ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବା ଓ ହସୁଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା, ମନସ୍ବିନୀ ପତି, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ସନ୍ତୁ ନିଜେ, ମହାପ୍ରସାଦ କର, ନୈନା ନାଥ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ, ଅର୍ପିତା ସାହୁ, ଆନ୍ନା କମେଡି, ବାପି କମେଡି, କାଳିଆ, ସୁଧୀର ବାରିକ, ବେକାରିଆ ନୁକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କାହାଣୀ ଓ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବିଶ୍ୱାଳ। ଓମ ପାର୍ଥ ଜିତ କ୍ୟାମେରାରେ ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦନାରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଦାଶ। ଇସ୍କ ଟ୍ରାଫିକ' ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

