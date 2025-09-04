ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ' 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତଥାପି, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ନକରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ବଙ୍ଗଳାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ
'ଦ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ'ର ପ୍ରଯୋଜକ ପଲ୍ଲବୀ ଜୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ବଙ୍ଗଳାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରୀ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ । 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ' ହେଉଛି ଫାଇଲ୍ସ ତ୍ରିକୋଣୀୟର ଅନ୍ତିମ ଅଂଶ, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ଏହା 'ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ'ର ହିନ୍ଦୁ ନରସଂହାର ଏବଂ ନୋଆଖାଲିର ଭୟାବହତା ଏବଂ ବିଭାଜନର ଆଘାତର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାପି ରହିଥିବା ସତ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ।'
ଚିଠିରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି, 'ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟ ଘେରାବନ୍ଦୀ । ଫିଲ୍ମ ସମାପ୍ତ ହେବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଲ୍ମକୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ଭିତ୍ତିହୀନ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ଆମର ଟ୍ରେଲରକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି, ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି । ମୋ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଥିଏଟର ମାଲିକମାନେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଂସାର ଭୟରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏକ ଅଣସରକାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନୀରବ କରିଦିଏ ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାଶୟ, ମୁଁ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବରଂ କଳା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ଭାରତ ମାତାର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଭୟ ବିନା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଚାହୁଁଛି । ଆପଣ ମୋର ଶେଷ ଆଶା । ଦୟାକରି ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦି ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।'
"ଦ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ" ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମିଥୁନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ, ଅନୁପମ ଖେର ଏବଂ ଦର୍ଶନ କୁମାରଙ୍କ ପରି ଦକ୍ଷ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତେଜ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଆଇ ଆମ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ଏହା ବିବେକଙ୍କ "ଫାଇଲ୍ସ ଟ୍ରାଇଲୋଜି"ର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ "ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ" ଏବଂ "ଦି ତାସକେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ସ" ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
