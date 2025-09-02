ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧମାକେଦାର ରହିବ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ମାସ । ଘରେ ବସି ନେଇପାରିବେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସିରିଜ ଦେଖିବାର ମଜା । Netflix, Amazon Prime Video ଏବଂ Disney Plus ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା କମେଡି, ରୋମାନ୍ସ କିମ୍ବା ଆକ୍ସନ ଏବଂ ହରର ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟର ହେଉ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଶୋ’ ଅଛି । ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସିରିଜର ତାଲିକା....
'ସୈୟାରା'
ମୋହିତ ସୁରିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଫିଲ୍ମ 'ସୈୟାରା' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 2025ର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଛି । ଚମତ୍କାର ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା । ଥିଏଟରରେ ଧମାକା କରିବା ପରେ, ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନୀତ ପଡ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ OTTରେ ଆସୁଛି । ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ରୁ Netflix ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
'ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଜିନ୍ଦେ'
କ୍ରାଇମ ଥ୍ରୀଲର ଡ୍ରାମା 'ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଜିନ୍ଦେ'ରେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧୁକର ଜିନ୍ଦେଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସେ କୁଖ୍ୟାତ 'ବିକିନି କିଲର୍' ଚାର୍ଲ୍ସ ଶୋଭରାଜ (ଜିମ୍ ସର୍ବ ଅଭିନୀତ)ଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, କାହାଣୀଟି 1970-80 ଦଶକର ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲେଇ-ମୂଷା ଖେଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଆସୁଛି ।
'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ ବଲିଉଡ'
'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍' ସହ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଖାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଶୋ' ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଏହାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଲିଉଡ୍ ଶୈଳୀର ସିରିଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ବବି ଦେଓଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର ବାପା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ରାଘବ ଜୁୟାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋନା ସିଂ ନାୟକଙ୍କ ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ Netflix ରେ ପ୍ରିମିୟର୍ ହେବ ।
'ୱେଡନେସ ଡେ ସିଜନ 2 ପାର୍ଟ 2'
'ୱେଡନେସ ଡେ ସିଜନ 2 ପାର୍ଟ 2' ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଲୌକିକ ରହସ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3, 2025 ରୁ Netflix ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
'ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍' ସିଜନ୍ 2
କାଜୋଲ ଅଭିନୀତ ଆଇନଗତ ନାଟକ 'ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍' ହେଉଛି ରବର୍ଟ କିଙ୍ଗ ଏବଂ ମିଶେଲ କିଙ୍ଗଙ୍କ 'ଦି ଗୁଡ୍ ୱାଇଫ୍'ର ରୂପାନ୍ତର । ଏହା ଜଣେ ଗୃହିଣୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । କାଜୋଲ ନୟୋନିକା ସେନଗୁପ୍ତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି । ଏହି କୋର୍ଟ ଡ୍ରାମାର ସିଜନ୍ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ରୁ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ପ୍ରିମିୟର୍ ହେବ ।
'ଡୁ ୟୁ ୱାନା ପାର୍ଟନର'
କମେଡି ଡ୍ରାମା ସିରଜ୍ 'ଡୁ ୟୁ ୱାନା ପାର୍ଟନର'ରେ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଏବଂ ଡାଏନା ପେଣ୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଜାଭେଦ ଜାଫରୀ, ନକୁଳ ମେହେତା, ଶ୍ୱେତା ତିୱାରୀ, ନୀରଜ କବି, ସୁଫି ମୋତିୱାଲା ଏବଂ ରଣବିଜୟ ସିଂଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଶୋ'ରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀତା, ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସଫଳତା ପଛରେ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଶୋ' ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ରୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ ।
'ସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର 2'
ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ 'ସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର 2' ଗତ ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏଥର ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନାଙ୍କ ବଦଳରେ ମୃଣାଲ ଠାକୁର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲରେ ରବି କିଶନ, ନୀରୁ ବାଜୱା, ଦୀପକ ଡୋବ୍ରିଆଲ, କୁବ୍ରା ସୈତ, ଚଙ୍କି ପାଣ୍ଡେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁକୁଲ ଦେବ ଏବଂ ଶରୟ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ଭଳି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଆସିପାରେ ।
'ଧଡକ୍ ୨'
ଗତ ମାସରେ, 'ସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ୨' ସହ, ଆଉ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଥିଲା - 'ଧଡକ୍ ୨'। ଏହା ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ୨୦୧୮ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିକ୍ୱେଲ୍ । ଯେଉଁଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଓ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଡିମ୍ରି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସିନେମା ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଆସିପାରେ (ଆଶା କରାଯାଉଛି)। ତଥାପି, ଏହାର ଆଧିକାରିକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ