ଓସ୍କାର 2026ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ହୋମବାଉଣ୍ଡ

ଓସ୍କାର 2026ରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ‘ହୋମବାଉଣ୍ଡ’ । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରେ ହେବ ରିଲିଜ ।

Published : September 19, 2025 at 8:55 PM IST

କୋଲକାତା: ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ । ଓସ୍କାର 2026 ପାଇଁ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ନାଁ । ଓସ୍କାର 2026ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ହୋମବାଉଣ୍ଡ । ଓସ୍କାର 2026 ପାଇଁ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ହୋମବାଉଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) କୋଲକାତାରେ ଫିଲ୍ମ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଫିଚର୍‌ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାଟୋଗୋରୀରେ ହୋମବାଉଣ୍ଡ ମନୋନିତ ହୋଇଛି ।

ଆସନ୍ତା 26ରେ ରିଲିଜ ହେବ ହୋମବାଉଣ୍ଡ

କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଯେଉଁଥିରେ ଇଶାନ ଖଟ୍ଟର, ବିଶାଲ ଜେଠୱା, ଜାନଭୀ କପୁର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରେ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହେବ ।

ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି ହୋମବାଉଣ୍ଡ:

ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ହୋମବାଉଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ଟୋରଣ୍ଟୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ (TIFF 2025)ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗତ 16ରେ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ 22 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପାଇଁ ଶେଷ 5 ନାମାଙ୍କନ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଓସ୍କାର 98ତମ ସମାରୋହ ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026 ଲସ ଆଞ୍ଜେଲସ ୱାର୍ଲଡ ଥିଏଟରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

1957 ମସିହାରୁ ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ପଠାଇ ଆସୁଛି ଭାରତ । 1957 ମସିହାରେ ମହବୁବ ଖାନଙ୍କ ‘ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ’ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯାହା ଓସ୍କାରକୁ ଅଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ କିରଣ ରାଓଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲାପତା ଲେଡିଜ୍‌ ଭାରତ ତରଫରୁ ଓସ୍କାର ନୋମିନେସନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଟପ୍‌ 15ରେ ଫିଲ୍ମଟି ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନଥିଲା । ହେଲେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଫିଲ୍ମଟି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା । ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ‘ହୋମବାଉଣ୍ଡ’ରେ ଉପରେ ରହିଛି । ଆଶା ରହିଛି କି ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବନି ଓସ୍କାର ନାମାଙ୍କନ ହାସଲ କରେ ତେବେ ଭାରତର ଗୌରବ ବଢାଇବ ।

