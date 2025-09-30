ETV Bharat / entertainment

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଓଜି' କ୍ରେଜ, ଖୁବଶୀଘ୍ର 150 କୋଟି ପାର୍ କରିବ ପୱନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ

ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ 'ଦେ କଲ ହିମ୍ ଓଜି' କମାଲ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ 150 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କରିଛି । ସେପଟେ ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଏବଂ ରାମ ଚରଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ସୁଜିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ସିନେମାଟି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ସପ୍ତାହିକ ହ୍ରାସର ଆଶା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ, ସିନେମାଟି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଏକକ-ଦିନର କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି ।

ଓଜି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି ସୋମବାର ଭାରତରେ ଆନୁମାନିକ 7.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ଘରୋଇ ମୋଟ ଆୟ 147.70 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଛି । ସପ୍ତାହ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତୁଳନାରେ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ଭାରତରେ 150 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କରିଛି । ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିସାରିଛି । ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ସଂଗ୍ରହରେ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।

ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଚିରଞ୍ଜିବୀ-ରାମ ଚରଣ

ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରସାଦ ଲ୍ୟାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁରେଖାଙ୍କ ସହ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ରାମ ଚରଣ, ବରୁଣ ତେଜ, ସାଇ ଦୁର୍ଗା ତେଜ, ଅକିରା ନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି । ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଓଜି' ଧମାକା; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୱନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, 'ଛାବା'କୁ ବି ପକାଇଲା ପଛରେ

'ଓଜି' ସହ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ତେଲୁଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ସାଉଥ୍‌ର ପାଓ୍ବର ଷ୍ଟାର ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଜସ୍‌ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୁଲମୋହନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

