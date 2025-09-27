ବଢୁଛି 'ଓଜି' କ୍ରେଜ, ଦୁଇ ଦିନରେ 100 କୋଟି ପାର୍ କଲା ଫିଲ୍ମ
ମନ ଜିତୁଛି ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଓଜି' । ଫିଲ୍ମ ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 100 କୋଟି ପାର୍ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 27, 2025 at 11:34 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଓଜି' ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ରେ ସିନେମା ହଲ୍ ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତବା ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସୁଜିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମଟି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ 2025 ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଫିଲ୍ମ ନେଇ କ୍ରେଜ ବଢିଛି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ 100 କୋଟି ପାର୍ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଏଥିସହ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
'ଓଜି' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ରେକର୍ଡ-ବ୍ରେକିଂ ଆରମ୍ଭ ପରେ, 'ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି' ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26)ରେ ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତରେ 19.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଯାହା ସହ ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 104 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହିପରି ଏହି ଫିଲ୍ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି ।
#OG WW DAY -1 ₹ 154 CR GROSS— Sumit Kadel (@SumitkadeI) September 26, 2025
Biggest Opening for a Indian Film in 2025#PawanKalyan Career Biggest As well. #TheyCallHimOG
'ଓଜି' ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, 'ଦେ କଲ ହିମ୍ ଓଜି' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 144 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଯାହା ପ୍ରଭାସଙ୍କ 'ସାହୋ' (130 କୋଟି ଟଙ୍କା)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁନିଅର NTRଙ୍କ 'ଦେବରା' ଏବଂ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ 'ଲିଓ' ସହ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉଭୟ ପ୍ରାୟ 142 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଜଣେ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଓଜିର ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ 154 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଯାହା 2025 ରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂ। ପୱନ କଲ୍ୟାଣ କ୍ୟାରିୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ଫିଲ୍ମ ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଓଜି' ଧମାକା; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୱନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, 'ଛାବା'କୁ ବି ପକାଇଲା ପଛରେ
'ଓଜି' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ତେଲୁଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ସାଉଥ୍ର ପାଓ୍ବର ଷ୍ଟାର ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଜସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୁଲମୋହନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ