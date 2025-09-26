ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଓଜି' ଧମାକା; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୱନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, 'ଛାବା'କୁ ବି ପକାଇଲା ପଛରେ
ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ 'ଓଜି' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି' ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ ପରଦାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ମାତ୍ରେ ଧମାକା କରିଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ରିଲିଜ ପରେ ଆହୁରି ବଢିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଫିଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ ଦଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଧୂଆଁଧାର କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ 'ଛାବା'କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇଛି । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ କେତେ ?
ଓଜି ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
"ହରି ହାରା ବୀରା ମଲ୍ଲୁ" ପରେ ଏହା ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଏହି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏଥିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ସୁଜିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର କ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଇଛି । ଦର୍ଶକ ଏହି ନୂତନ ଯୋଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ।ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ, ଓଜି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 90.25 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଓଜି ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିମିୟରରୁ 3 ମିଲିୟନ ଡଲାର (26 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉଦଘାଟନୀ ଦିନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ 'ଦେ କଲ ହିମ୍ ଓଜି' ଟ୍ରେଲର ଲିକ୍, ଅଫିସିଆଲ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଦାବି
'OG' ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି
ଏହି ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ ସହ, ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ 'ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି' 2025 ର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯେପରିକି 'କୁଲି' (65 କୋଟି ଟଙ୍କା), 'ଛାବା' (31 କୋଟି ଟଙ୍କା), 'ସୈୟାରା' (21.5 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଏବଂ ରାମ ଚରଣଙ୍କ 'ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍' (51 କୋଟି ଟଙ୍କା) କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଓଜି ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମ 'ହରି ହରା ବୀରା ମଲ୍ଲୁ'କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହିପରି 'ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ ଓଜି' ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ 2025 ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ହୋଇପାରିଛି ।
