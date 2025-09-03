ETV Bharat / entertainment

ବାପା ହେଲେ ଗାୟକ ସ୍ୱୟଂ ପାଢୀ, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଇପ୍ସିତା - SWAYAM PADHI WELCOME BABY BOY

ବିବାହର 7 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ହେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ସ୍ୱୟଂ ପାଢୀ । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଇପ୍ସିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।

swayam padhi welcome baby boy
swayam padhi welcome baby boy (instagram/ETV Bharat Odisha)
Published : September 3, 2025 at 1:24 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ସ୍ୱୟଂ ପାଢୀ । ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ବାପା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପାଢୀ । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପତ୍ନୀ ଇପ୍ସିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ବିବାହର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ବାପା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପାଢୀ

ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହା ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ର । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ଆମର ଛୋଟ ରାଜକୁମାର ଆସିଛନ୍ତି । ଆମେ ପିତାମାତା ହେବାର ଏହି ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ । ଆମେ ଆମର ଶିଶୁପୁତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛୁ ।'' ସେ ଏଥିରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଚେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ।

ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ

ଏହି ଖୁସି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଓଲିଉଡର ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା, ଗାୟିକା ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ବିବାହର 7 ବର୍ଷ ପରେ ବାପାମାଆ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ-ଇପ୍ସିତା

କହିରଖୁଛୁ କି, ସ୍ୱୟଂ ଫେବୃଆରୀ 18, 2025ରେ 7ମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଉଭୟଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ''୭ ବର୍ଷ, ଅଗଣିତ ସ୍ମୃତି, ଏବଂ ଜୀବନସାରା ବିତାନ୍ତୁ । କଲେଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଜୀବନସାଥୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଇପ୍ସିତା ଶୁଭ ବାର୍ଷିକୀ ।'' ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ବାପାମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱୟଂ ପାଢୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଜଣେ Software ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହ ଜଣେ ଗାୟକ ମଧ୍ୟ । ସେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ତୋ ଇସ୍କ ରେ, ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା ଆଖିରେ ଆଖିରେ, ନିଦ ହେଉନାହିଁ ରାତିରେ, ତୁ ମୋ ଶାମୁକା ରାଣୀ, ପାଟେଣା ଖାସି, ତୋ ନାଁ ସାଥେ ମୋ ନାଁ, ଅରେ ସୟୋନି, ରେ ମନ, ତୋ ପ୍ରେମ, ତୋତେ ଭଲପାଉଛି ଭଳି ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ।

