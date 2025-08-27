ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ମାତା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା । ଓସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ 'ପାପା ବୁକା' । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା 'ପାପା ବୁକା' ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି, ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ସହ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସହ-ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ, ଯାହା ୨୦୨୬ ଓସ୍କାର ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗରେ ଅଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।
'ପାପା ବୁକା' କାହାଣୀ
ଏକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କାହାଣୀରେ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଥିବା 'ପାପା ବୁକା' ମିତ୍ରବାହିନୀର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପିଏନଜିରେ ଲଢ଼ିଥିବା ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ବହୁତ ଅଜଣା ସହିଦ ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ୨୦୧୬ର 'ବୋମାନା ବାର୍ ସିମେଟ୍ରି' ଗସ୍ତରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅନେକ ଅଚିହ୍ନା ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ୨୦୨୩ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ପିଏନଜି ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟକୁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି । ଏହି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସହି ସମାନତା ସହିତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛି, ଯାହାର ବଳିଦାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ମୃତିରେ ଛପିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
It is a proud moment for me to state that Papa Buka has been officially selected as Papua New Guinea’s entry for the 98th Academy Awards in the International Feature Film category. As one of the producer from India, it has been an honour for Neelam Productions to be part of this… pic.twitter.com/3aEkSFP1DM— pa.ranjith (@beemji) August 27, 2025
କହିରଖୁଛୁ କି, ପିଏନଜି ସରକାର ଓ ଦୁଇଥର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପରିଜାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତିନିଥର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଡକ୍ଟର ବିଜୁକୁମାର ଦାମୋଦରନ୍ । ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା ରିତାଭରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବାରେ ଏହି ହଜିଯାଇଥିବା ଐତିହ୍ୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ସମାବେଶର ଶୀର୍ଷକ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରିକି କେଜ । ଗ୍ରାମି ବିଜେତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରିକି କେଜଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । 'ଲଗାନ', 'ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ', 'ସଲାମ ବମ୍ବେ' ଭଳି କିଛି ଫିଲ୍ମ ଓସ୍କାରର ଫାଇନାଲ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ପୁଷ୍କରା'କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ବି ମାରିଲା ବାଜି
ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ମାଲାୟଲମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରେ ଏବେ 'ପାପା ବୁକା' ତାଙ୍କର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ, କାରଣ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ମୃତି, ତ୍ୟାଗ, ପରିଚୟର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାହାଣୀରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ 2008ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ 'ଜୀଅନ୍ତା ଭୂତ' ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଥିଲେ । 2016ରେ ରିଲିଜ ନୀଳ ମାଧମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କାଡୱି ହୱା' (ହିନ୍ଦୀ) ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ଏଥିସହ ସେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ 'ଠୁକୁଲ', 'କେହି ନୁହେଁ କାହାର', 'ଅଗସ୍ତ୍ୟା', 'ବାଏ ବାଏ ଦୁବାଇ', 'ପାଇଜ ବିଦ୍ରୋହ' ଓ '4 ଇଡିଅଟ' ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଗଡ୍ସ ଓନ ପିଫୁଲ, କାଡୱି ହୱା, ହଲକା, ଲାଇଫ୍ ଇନ ଏ ଡେ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହପରି ରସଗୋଲା, ମୁଖାର୍ଜୀ ଦାର ବୋଉ, କଣ୍ଟୋ ଓ ଗୋତ୍ରୋ ଭଳି ବଙ୍ଗାଲୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର