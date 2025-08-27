ETV Bharat / entertainment

ଓସ୍କାର ଦୌଡରେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ 'ପାପା ବୁକା', ରଚିଲେ ଇତିହାସ - AKSHAY PARIJAS PAPA BUKA IN OSCAR

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଓଲିଉଡ ନିର୍ମାତା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା । ଓସ୍କାର ଦୌଡରେ ସାମିଲ ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ 'ପାପା ବୁକା' ଫିଲ୍ମ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗରେ ହେଲା ଚୟନ ।

AKSHAY PARIJAS PAPA BUKA IN OSCAR
AKSHAY PARIJAS PAPA BUKA IN OSCAR (ETV Bharat Odisha/Poster)
Published : August 27, 2025 at 4:38 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ମାତା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା । ଓସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ 'ପାପା ବୁକା' । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା 'ପାପା ବୁକା' ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି, ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ସହ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସହ-ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ, ଯାହା ୨୦୨୬ ଓସ୍କାର ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗରେ ଅଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚୟନ ହୋଇଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।

'ପାପା ବୁକା' କାହାଣୀ

ଏକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କାହାଣୀରେ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଥିବା 'ପାପା ବୁକା' ମିତ୍ରବାହିନୀର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପିଏନଜିରେ ଲଢ଼ିଥିବା ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ବହୁତ ଅଜଣା ସହିଦ ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ୨୦୧୬ର 'ବୋମାନା ବାର୍ ସିମେଟ୍ରି' ଗସ୍ତରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅନେକ ଅଚିହ୍ନା ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ୨୦୨୩ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ପିଏନଜି ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟକୁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି । ଏହି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସହି ସମାନତା ସହିତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛି, ଯାହାର ବଳିଦାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ମୃତିରେ ଛପିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ପିଏନଜି ସରକାର ଓ ଦୁଇଥର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପରିଜାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତିନିଥର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଡକ୍ଟର ବିଜୁକୁମାର ଦାମୋଦରନ୍ । ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା ରିତାଭରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବାରେ ଏହି ହଜିଯାଇଥିବା ଐତିହ୍ୟକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ସମାବେଶର ଶୀର୍ଷକ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରିକି କେଜ । ଗ୍ରାମି ବିଜେତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରିକି କେଜଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । 'ଲଗାନ', 'ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ', 'ସଲାମ ବମ୍ବେ' ଭଳି କିଛି ଫିଲ୍ମ ଓସ୍କାରର ଫାଇନାଲ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ।

ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ମାଲାୟଲମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରେ ଏବେ 'ପାପା ବୁକା' ତାଙ୍କର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ, କାରଣ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ମୃତି, ତ୍ୟାଗ, ପରିଚୟର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାହାଣୀରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ 2008ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ 'ଜୀଅନ୍ତା ଭୂତ' ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଥିଲେ । 2016ରେ ରିଲିଜ ନୀଳ ମାଧମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କାଡୱି ହୱା' (ହିନ୍ଦୀ) ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ଏଥିସହ ସେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ 'ଠୁକୁଲ', 'କେହି ନୁହେଁ କାହାର', 'ଅଗସ୍ତ୍ୟା', 'ବାଏ ବାଏ ଦୁବାଇ', 'ପାଇଜ ବିଦ୍ରୋହ' ଓ '4 ଇଡିଅଟ' ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଗଡ୍ସ ଓନ ପିଫୁଲ, କାଡୱି ହୱା, ହଲକା, ଲାଇଫ୍ ଇନ ଏ ଡେ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହପରି ରସଗୋଲା, ମୁଖାର୍ଜୀ ଦାର ବୋଉ, କଣ୍ଟୋ ଓ ଗୋତ୍ରୋ ଭଳି ବଙ୍ଗାଲୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।


