Abhijit Majumdar Hospitalised କଟକ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର । ଗତକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ 31)ରେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଶରୀରରେ ସୋଡିୟମ ପରିମାଣ କମିଯିବାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ମାତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଓ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ?
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ବଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସିଛି । ମାତ୍ର ଶରୀରରେ ସୋଡିୟମ୍ ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସତ କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଖବର ଶୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବହୁ ନେତା ଓ କଳାକାର ।
ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲେ କଳାକାର
ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖବର ଶୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଓ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀତମ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ତା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ସେ ରେସପନ୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଜଟିଳତା ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ପପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଆସେ ତେବେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଯଦି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ମୁଁ ଜିତିବି..' 2ୟ ସର୍ଜରୀ ପରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ସାତ୍ୟକି ମିଶ୍ର
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେ ଅନେକ ଆଲବମ, ସିରିଏଲ ଓ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ ମୋଟ 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ତୋ ରିବନ ଫିତା, ତୋ ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ଯୋଉ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା, ବୟସ ତୋ କସମସ, ନାଲି ଆମ୍ୱ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ