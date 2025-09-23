ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପୁଷ୍କରା ଓ ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲା ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି । ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପୁଷ୍କରା-ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ' ସମେତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ହାତେଇଲା 71ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବି ସମ୍ମାନିତ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି । ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପୁଷ୍କରା' ସମେତ 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ୍' ଓ 'ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଗାଁ' ନାଁ ବ୍ୟତୀତ ଓଡିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଆଜି (ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 23) ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ 71 ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଲିଉଡର କମାଲ୍
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ 'ପୁଷ୍କରା' ଓ 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ୍' ନନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ (non feature film, special mention) ଏବଂ 'ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଗାଁ' (non feature film, best biographical/ historical reconstruction/complication film) ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଜୁରୀ ସଦସ୍ୟା ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମସ୍ତ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ।
'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ୍'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ୍' ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ତଥା କାଦମ୍ବିନୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ଡ. ଇତି ରାଣୀ ସାମନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ୍' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ ଭିଲେଜେସ୍' ନନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ (non feature film, special mention)ରେ ମନୋନୀତ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିନେମାଟି ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଚଳଚିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେରଳ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଜାଗରଣ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ୟୁ ଏସର ଲେନ ଡକ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, 25th ମଦୁରାଇ ଇଣ୍ଟରନେସନଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, 10th ସିଲିଗୁଡି ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅନ୍ୟତମ । ଏଥିସହ 54ତମ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାନାରୋମାରେ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା ।
'ପୁଷ୍କରା' ହାତେଇଲା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
'ପୁଷ୍କରା' ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ଲିତିସା ମଙ୍ଗତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । 'ପୁଷ୍କରା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ପୁଷ୍କରା' ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 19, 2023ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ 'ନାଦ ବିନ୍ଦୁ'ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳଚିତ୍ର ପୁଷ୍କରା । ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଏବଂ ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି ।
ସର୍ବକନିଷ୍ଠ 'ଜୁରୀ' ଭାବେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର
ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ 'ଜୁରୀ' ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 2019ରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ହେଲୋ ଆର୍ସି" ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ (ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ) ପାଇଁ 65ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା । ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ସହ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଳାପର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରକୃତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କଳାକାର ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣିଥରେ ଏତେ କମ ବୟସରେ ଜୁରୀ ସଦସ୍ୟା ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ।
