ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ' ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ମାତା । ସେହି ଦିନ ଫିଲ୍ମର ଅଡିଓ ରିଲିଜ କରିବା ସହ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମର ଝଲକ ଓ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଯେଉଁଥିରେ ପିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଝଲକ ସହ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ବାବୁସାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଲର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଏହାର ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା ସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
'ଲହରୀ' ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
2 ମିନିଟ 40 ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲରର ଆରମ୍ଭ ବାବୁସାନଙ୍କ ଭଏସ ଓଭରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ''ବପ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମୋ ଗାଁ ମୋ ମାଟିର ଗପ । ଆଜି ଫେରିଆସିଛି । ମୁଁ ପୁଣି ପିଲାଦିନର ସେଇ ଗପରେ ।'' ଏହା ପରେ ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପୁଅକୁ ବୁଲାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ଉପରେ କହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ? ସେ କୁହନ୍ତି ଭୂତ ସାର୍ । ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିପାନ୍ୱୀତ, ଝିଲ୍ଲିକ, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ପରି ଦେଶାଶିଷଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶେଷରେ ବାବୁସାନ ବମାନରେ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସନ୍ତି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ।
'ଲହରୀ' ଟ୍ରେଲର ରିଭ୍ୟୁ
ଏହି ଟ୍ରେଲରକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି,ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୋରୀ । ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାବୁସାନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫାୟାର । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆଉ ଏକ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଫିଲ୍ମକୁ । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ମାଷ୍ଟରପିସ । ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଚି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଥିଏଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ।
'ଲହରୀ' କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏହି ଫିଲ୍ମ କୋଲକାତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଓ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ଯାହା ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସହ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମନଲୋଭା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ ଓ ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଦୁଇ ଭାଇ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ସ୍ମୃତି ମହଲା, ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ହର ରଥ, ପ୍ରସେନଜିତ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚୌଧୁରୀ, ଜୈନବ ଡୋଇୟର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 12ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
