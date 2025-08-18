ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି । ନିଆରା କାହାଣୀ ସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଥିଏଟର ମୁହାଁ ହେବା ରହ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଅନେକ ନବାଗତା କଳାକାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛନ୍ତି । ତେବେ ସେହିପରି ପୁଣି ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲଢେଇ' । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ସିନେମାର ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି । କ୍ରାଇମ ଥ୍ରୀଲର ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଆରା କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଲୋକେ । ତେବେ କେଉଁ ନବାଗତ ତାରକା ଆସିବେ ନଜର ? ଜାଣନ୍ତୁ,
'ଲଢେଇ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଶିଶୁ କଳାକାରରୁ ଅଭିନେତା ସାଜିଥିବା ଲୋହିତାକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଲୋହିତାକ୍ଷଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିଲିପ୍ସା । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତି । 'ଲଢେଇ' ଏକ ବଳିଷ୍ଠ, ମୌଳିକ ଓ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ସଦୃଶ । ଏଠି ମଣିଷକୁ ପ୍ରତି ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ , ଆଉ ଏହି ଲଢେଇ ଭିତରେ କେହି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ରହେ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା କାହାଣୀଟିଏ ହେଉଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲଢେଇ' । ଯାହାର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା । ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୋମେଶ ଶତପଥି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପ୍ରେମର ପରିସୀମାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଇସ୍କ ଟ୍ରାଫିକ', ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ
ଦୀପାବଳିରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଡିଆରଏସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ନିବେଦିତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସମୁଦାୟ ୪ଟି ଗୀତ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ଥିମ ସଙ୍ଗ ବା ଟାଇଟଲ ଗୀତ , ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡୁଏଟ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ଓ ଆଇଟମ ଗୀତ ପରି ସବୁବର୍ଗର ଶ୍ରୋତା ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା ଭଳି ଗୀତ ସବୁ ରହିଛି। ଗୀତ ଗୁଡିକ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଓ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୋଇପାରିଛି। ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ । ବିଶେଷ କରି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ , ମୌଳିକ ଓ ଭିନ୍ନ ଧାରଣ ର କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଆକସନ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନେମା ସିନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର