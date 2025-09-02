ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗଣେଶ ପୂଜା (ଅଗଷ୍ଟ 27)ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି 'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ 5ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଥିଏଟର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ନିର୍ମାତା ଓଡ଼ିଆ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଫିଲ୍ମର ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫିଲ୍ମ ?
ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରିବେ 'ଡେଲିଭରି ବୟ 2'
ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୋମାଞ୍ଚ, ପକେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ଡିଲ୍ । ଏବେ କେବଳ 99 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଡେଲିଭରି ବୟ 2 ଦେଖନ୍ତୁ । ବ୍ଲକବଷ୍ଟରକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । BookMyShow ରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ ।''
'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା 'ଡେଲିଭରି ବୟ'ର ସିକ୍ୱେଲ ଅଟେ । 2023 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲା 'ଡେଲିଭରି ବୟ' ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରିୟମ୍ୱଦା ସ୍ୱାଇଁ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ଯମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ଜୀବନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ତାରକା ନଜର ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ଯମୟୀ ନଜର ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚତା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରିୟମ୍ୱଦା ସ୍ୱାଇଁ, ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡେଲିଭରି ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଡେଲିଭରି ଗାର୍ଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଡେଲଭରି ପର୍ସନ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି କଥାଚିତ୍ରଟିର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । 'ଡେଲିଭରି ବୟ 2' ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଜ୍ଯୋତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ