ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବିଘ୍ନ ବିନାଶିବେ ବିନାୟକ"। ଜୀ ସାର୍ଥକର ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ତେବେ ଓଡିଶାର ପର୍ବ, ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଧାରାବାହିକ ଜୀ ସାର୍ଥକ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଏସ ପି ପି ପ୍ରଡକସନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିଘ୍ନ ବିନାଶିବେ ବବି ନାୟକ' ଫିଲ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ।
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ଷୀରୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିଶୁମନର ସ୍ୱପ୍ନ, ଦୈବୀୟ ମହିମା ଓ ପାରିବାରିକ ସତ୍ୟକୁ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। 'ବିଘ୍ନ ବିନାଶିବେ ବିନାୟକ' କାହାଣୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ମୁନି ବା ଶାଶ୍ଵତୀ ମିଶ୍ର ଏକ ବନ୍ଦ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଘରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ପାର୍ବତୀ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ମୁନିକୁ ଏକ ମାୟାମୟ ପୁଅ ବିଘ୍ନେଶ ସାଥି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
"ବିଘ୍ନ ବିନାଶିବେ ବିନାୟକ" ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ସେପଟେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଓ ଦୀପିକା । ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ, ଗୀତ ଗୁଡିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡଃ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଓ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ହୋତା, ରଶ୍ମିରେଖା ଓ ସାଇନା । ନୂଆ ଓ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଜୀ ସାର୍ଥକ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରର ସତ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା କହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ପରେ ଏବେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ଲହରୀ', ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ ଓ ଜୀବନ-ଯୌବନର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ
"ବିଘ୍ନ ବିନାଶିବେ ବିନାୟକ" କାହାଣୀ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଦୈବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଅସତ୍ୟର ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ସତରେ କ'ଣ ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ? କିଏ ସେ ବିକାଶ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ? ତାଙ୍କ ସହ ପାର୍ବତୀ ଓ ମୁନିର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ? ବିଘ୍ନେଶ କ'ଣ ସତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ମୁନିକୁ ? ଏମିତି ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଫିଲ୍ମର ଶେଷରେ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା କହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର