ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ; 'ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ' ଗୀତ ସହ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ । 'ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ' ଗୀତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 3:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେପ୍ଟମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ ଚାରିଆଡୁ ଛୁଟୁୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖାସ୍ ଦିନରେ 'ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ' ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଓଲିଉଡର ତମାମ ସେଲିବ୍ରିଟି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କଳକାର ।
'ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ' ଗୀତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତିକାର ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ । ସେ ଗୀତକୁ ଗାଇବା ସହ ଗାୟକ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଓ ଗାୟିକା ଦିପ୍ତୀରେଖା ପାଢୀ ଗାଇଛନ୍ତି । ଆଲେଖ ବିଶ୍ୱାଲ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତରେ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଭଳି ତାରକା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଗୀତରେ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହି ଗୀତ ରିଲିଜ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିନେତା ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି । ସଂଯୋଗ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମୋର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ । ଏଭଳି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ସୁଦକ୍ଷ ଜନନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପଡୁଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନେ କରୁଛି । ସେବା, ସୁଶାସନ ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆଧାର କରି ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ବ ସହିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦ୍ଧିର ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରୁଥିବାରୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ।'' ସେହିପରି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଅରିନ୍ଦମ ରୟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
