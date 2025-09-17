ETV Bharat / entertainment

ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ; 'ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ' ଗୀତ ସହ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ । 'ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ' ଗୀତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ।

ODIA SONG ON MODIJI BIRTHDAY
ODIA SONG ON MODIJI BIRTHDAY (song poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 3:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେପ୍ଟମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ ଚାରିଆଡୁ ଛୁଟୁୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖାସ୍ ଦିନରେ 'ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ' ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଓଲିଉଡର ତମାମ ସେଲିବ୍ରିଟି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କଳକାର ।

'ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ' ଗୀତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତିକାର ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ । ସେ ଗୀତକୁ ଗାଇବା ସହ ଗାୟକ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଓ ଗାୟିକା ଦିପ୍ତୀରେଖା ପାଢୀ ଗାଇଛନ୍ତି । ଆଲେଖ ବିଶ୍ୱାଲ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତରେ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଭଳି ତାରକା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଗୀତରେ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହି ଗୀତ ରିଲିଜ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିନେତା ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି । ସଂଯୋଗ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମୋର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ । ଏଭଳି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ସୁଦକ୍ଷ ଜନନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପଡୁଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନେ କରୁଛି । ସେବା, ସୁଶାସନ ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆଧାର କରି ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ବ ସହିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦ୍ଧିର ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରୁଥିବାରୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ।'' ସେହିପରି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଅରିନ୍ଦମ ରୟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAYODIA CELEBS WISH PM BIRTHDAYନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରୁ ଅଭିନନ୍ଦନODIA SONG ON MODIJI BIRTHDAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.