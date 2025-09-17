'ଝିଅ ଅଭିନୟ କରୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମାଆ...' ଅନୁଭବଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ କରିବେ ଅନୁରାଧା
ପରଦାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ 'ଚାରିଧାମ'ରେ ନଜର ଆସିବେ ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଫିଲ୍ମର ଭୂମିକା ଓ ଅଭିନୟକୁ ନେଇ ବଖାଣିଲେ ଅନୁଭୂତି ।
Published : September 17, 2025 at 2:06 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 2:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିବେ ଓଲିଉଡ ନାୟିକା ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଯିଏ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସହ ପେଶାରେ ଜଣେ ଗାୟିକା ମଧ୍ୟ । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମରେ ନିଜ ଭୂମିକା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସାକ୍ଷାକାରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଅନୁରାଧା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ? ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି ଥିଲା ?
ଅନୁରାଧା: ମୁଁ ଅନୁଭବଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି । ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିମ ଥିଲା ନା ଫିଲ୍ମ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବୋଲି କଲେ ?
ଅନୁରାଧା: ଦୁଇଟା ଯାକ କହିପାରିବି । ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିମ ବି ଥିଲା ଏବଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଲି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ମୋର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ତାହା ବି ମୋତେ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ମୋତେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୁକ ସହ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ସେ ବି ପୁଣି ଅନୁଭବଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ । ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଅଭିନୟ ଦେଖି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା ?
ଅନୁରାଧା: ମୋ ମାଆ ଚାହାଁନ୍ତିନି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ସେ ଦେଖିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରୁଛି । ମୁଁ ଲୁକ ଦେଖି ବି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ?
ଅନୁରାଧା: ସିନେମାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ । ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ସହ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଗରିଆ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୋଟେରେ ପୁରା ଟିମ୍ ସହ କାମ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଛି । ବାପା ମାଆ ଓ ଚାରିଧାମକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଫିଲ୍ମର ଗୀତ 'କେରକେରା'କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ କି ?
ଅନୁରାଧା: ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି 'ଚାରିଧାମ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ୱିଦିନ' ଯାହା କିଛି ଥିଲା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ବୋଲି ସୂଚାଏ । ତେଣୁ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଏହା କୋଣୀସି ବିବାଦ ଉପୁଜାଇପାରେ । ବାକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପରାରିବେ ଯେ ଏହି ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଜଣେ ଗାୟିକା ଭାବେ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି କି ?
ଅନୁରାଧା: ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଲିଡ୍ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିଛି ହେଲେ ଗାୟିକା ଭାବେ ଗୀତ ଗାଇନି । କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାତା ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୀତ ଗାଇବି ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ଚାରିଧାମ' ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଗରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅନୁଭବ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ପୁଅ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରାଇବାକୁ କେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରେ ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଆମ ଜୀବନରେ ବାପାମାଆଙ୍କ ମହତ୍ୱ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱରୋପ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।
